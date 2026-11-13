Seis personas heridas de diversa consideración en una colisión entre varios turismos en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas, cuatro de ellos de carácter moderado, en una colisión entre varios turismos en la TF-5, a su paso por el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife que liberó a uno de los afectados del interior de su turismo y aseguraron los vehículos implicados en el choque.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a una mujer de 60 años que, inicialmente, presentaba varios traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias; mientras que otra mujer de 44 años con varios traumatismos también de carácter moderado fue llevada al Hospital San Juan de Dios.

Además asistieron a un hombre de 65 años con cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias; mientras atendieron a un joven de 20 años también con cervicalgia de carácter leve, salvo complicaciones, que evacuado al Hospital San Juan de Dios.

Asimismo atendieron a una mujer de 41 años que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria; y a un hombre de 60 años con cervicalgia de carácter leve, que fue llevado al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras. que limpió la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.