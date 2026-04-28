Semca amplía a cinco días la huelga de médicos contra el SCS y censuran la falta de negociación

Archivo - Concentración de médicos a las puertas del HUC para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - CESM - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) ha ampliado la huelga médica autonómica contra el Servicio Canario de Salud (SCS) a cinco días --los cuatro de esta semana más el lunes 4 de mayo-- ante la falta de negociación de la Consejería de Sanidad.

De hecho han apuntado en una nota que en la tarde de este lunes se reunieron con el director del SCS, Adasat Goya, en calidad de organización sindical, no como comité de huelga, por lo que el encuentro apenas "duró dos minutos".

Los médicos entienden que tanto Goya como la consejera de Sanidad, Esther Monzón, "son los únicos culpables de esta deplorable situación" y son quienes deben dar "explicaciones a los usuarios y pacientes que volverán a sufrir nuevas cancelaciones de pruebas, intervenciones y consultas".

La reclamación central de todas las demandas de los médicos y facultativos es la de un Estatuto Médico y Facultativo, una mesa de negociación propia para el colectivo, y la constitución de Juntas de Personal propias.

"El coste económico de esta reclamación es de cero euros, no se trata de un problema presupuestario, sí es un problema político, y en la medida que toca a la Consejería de sanidad y el gobierno de Canarias, tienen que resolverlo, desde la instancia autonómica, o desde la estatal en los términos que sea preciso con el Ministerio de Sanidad", señala Semca.

La organización valora que la Consejería de Sanidad se dirigiera al ministerio para poner fin a la huelga médica pero "tiene que hacer mucho más que eso". "Lo que no se puede hacer es marear al comité de huelga estatal con declaraciones verbales que cuando se plasman en el papel no son más que vaguedades vacías de valor jurídico", agrega.

El comité de huelga sigue ofreciendo "diálogo y negociación" frente a una Consejería instalada en un "sordo inmovilismo" y entiende que "mientras no se negocie y se llegue a avances tangibles", solo se conseguirá una "mayor escalada" de la huelga.

MANIFESTACIÓN ESTE MIÉRCOLES

Semca, junto con el resto de organizaciones y sindicatos médicos de toda España, ha convocado una manifestación para el próximo miércoles que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria saldrá a las 17.30 horas desde la plaza de Las Ranas (plaza Hurtado de Mendoza) y recorrerá Triana hasta terminar en el Parque de San Telmo, donde se leerá un manifiesto.

"Esto no es una mera reclamación de derechos laborales de los facultativos, el fondo de la cuestión es que el Sistema Nacional de Salud se está descapitalizando de personal médico y facultativo a pasos agigantados", señalan, pues "cada vez más médicos se borran de los servicios públicos de salud de toda España porque tienen unas condiciones salariales, de descanso y de representación verdaderamente deplorables".

En esa línea exponen que la situación a nivel nacional "ha llegado a su culmen" tras la última decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de reconocer la misma categoría A1 a otras profesiones sanitarias que tienen un periodo formativo "que no llega ni a la mitad que el de los médicos y desde luego, jamás tendrán la responsabilidad clínica última en la decisión diagnóstica y terapéutica ante los problemas de salud de los pacientes".

"Todo esto", prosiguen los médicos, "está ocurriendo con la connivencia de las consejerías de sanidad de todos los gobiernos autonómicos, los facultativos ya no tienen más paciencia, están abandonando la sanidad pública canaria y española, se van al sector privado, a otros países, o, simplemente, abandonan la profesión".

Por ello avisan de que "la población debe ser consciente del desmantelamiento silencioso que viene ocurriendo desde hace años y que explica lo que luego percibe a diario en incremento de listas de espera de consultas y cirugía y en abarrotamiento de los precarios servicios de urgencia".