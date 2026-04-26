Una senderista herida moderada al sufrir una caída en la zona de El Chorrillo, en Tejeda (Gran Canaria)

Archivo - Helicóptero del Servicio de Urgencias Canario - CEDIDO POR SUC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 59 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en la zona de El Chorrillo, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.14 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que la afectada presentaba diferentes lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Seguidamente fue trasladada desde la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín al servicio de urgencias del centro hospitalario.