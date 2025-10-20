Un senderista herido moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 64 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída, desde varios metros de altura, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se produjo en la tarde de este domingo en el sendero que transcurre entre Cruz del Carmen y Punta del Hidalgo, en el citado municipio, teniendo que trasladarse hasta el lugar el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que, junto a Bomberos de Tenerife, accedieron hasta el afectado y le prestaron la primera atención.

Seguidamente, tras ser inmovilizado, fue izado en camilla a la aeronave y evacuado a una zona cercana, donde se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias.