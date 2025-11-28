SEO/BirdLife realizará a partir de este sábado una recogida de basuraleza en 18 puntos de zonas emblemáticos de Canarias

Libera moviliza a más de 550 voluntarios para retirar basuraleza en 39 puntos de entornos terrestres de la Comunitat - LIBERA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

LIBERA, el proyecto de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, llevará la campaña '1m2 por el campo, los bosques y el monte', destinada a recoger y analizar basuraleza en entornos naturales, a un total de 18 puntos de lugares emblemáticos de Canarias a partir de este sábado, 29 de noviembre.

La iniciativa se desarrollará hasta el 14 de diciembre, y se enmarca en el Día Internacional de las Montañas, que se conmemora cada 11 de diciembre, según ha informado SEO/BirdLife en nota de prensa.

En Canarias 18 los puntos de recogida se encuentran en lugares tan emblemáticos como Ravelo (Tenerife), Montaña de Firgas (Gran Canaria) o Barranco de El Pinto (Gran Canaria).

Este año, las entidades organizadoras que han creado y gestionado los puntos de la región donde se realizarán las caracterizaciones de basuraleza incluyen a Asociación AMAREC, Fundación Canaria para la Reforestación y Magec.

Los colectivos participantes en esta novena edición utilizarán principalmente la aplicación móvil BASURALEZA, desarrollada por el Proyecto LIBERA junto a las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio, que permite a la ciudadanía colaborar en la recogida de basuraleza de forma sencilla e intuitiva, acceder a recompensas y formaciones medioambientales, y participar en el ranking nacional de voluntariado ambiental.

A través de ella cualquier persona puede registrar los residuos identificados en sus salidas a la naturaleza, ayudando a radiografiar los espacios naturales y a encontrar soluciones adaptadas a cada entorno.

Por su parte, quienes deseen realizar caracterizaciones más técnicas, también tendrán disponible la aplicación e-Litter, orientada al registro detallado de residuos en ecosistemas terrestres.

Toda la información recopilada se integrará en las bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y alimentará el 'Barómetro de la Basuraleza', el informe anual que LIBERA utiliza para analizar la evolución de estos residuos y proponer medidas de mejora.

En la edición de 2024 de '1m2 por el campo, los bosques y el monte', casi 6.500 personas voluntarias lograron recoger y caracterizar cerca de 44.000 residuos, de un total de 6,6 toneladas de basuraleza en 399 puntos terrestres distribuidos por toda la geografía española. En concreto, en Canarias, 400 personas participaron en 23 puntos de la comunidad, logrando recolectar 1.227 residuos abandonados.

En este sentido, la tipología de los residuos más encontrados y caracterizados en Canarias fueron las colillas, los pañuelos, las servilletas de papel, los manteles y las toallitas húmedas.

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, apuntó que gracias al "esfuerzo de miles de voluntarios" se está construyendo una base de datos "sólida, fundamental para conocer y acabar con esta lacra" ambiental.

"Sabemos que la contaminación difusa que produce la basuraleza en los espacios naturales afecta a la fauna y flora. Luchar contra la basuraleza es sin duda una herramienta poderosa de defensa del patrimonio natural", apuntilló.

Por su parte, la portavoz de Ecoembes del Proyecto LIBERA, Beatriz Barajas, mostró desde LIBERA su agradecimiento a "todas las entidades, colectivos y personas que colaboran en esta nueva edición, sumando esfuerzos y trabajando juntos para poner fin a la basuraleza".

Añadió que su participación "es fundamental" para lograr la recogida de residuos y realizar el proceso de caracterización y análisis de datos, siendo estos "procesos fundamentales" para diseñar estrategias efectivas que solucionen esta problemática ambiental.