Sergio Rodríguez ve "un hito" que La Palma sea sede del Centro de Vulcanología y lidere la investigación científica

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha afirmado este martes que la elección de la 'isla bonita' como sede del Centro Nacional de Vulcanología es "un hito" y algo "histórico" que permitirá liderar la investigación científica.

En una declaración remitida a los medios de comunicación ha dicho que un proyecto de esta envergadura--con el acompañamiento de Tenerife-- "cambia tendencias" en los territorios por lo que "es un día importantísimo" para la isla y para toda Canarias.

Ha agradecido al Gobierno central, a los cabildos y especialmente, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Ciencia, Migdalia Machín, el esfuerzo por defender la candidatura, subrayando que "inyecta energía" para seguir impulsando la reconstrucción tras la erupción del 'Tajogaite'.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha expresado también su satisfacción ante la decisión adoptada en el Consejo de Ministros porque consolida a Tenerife y a La Palma "en la vanguardia de la investigación y gestión de riesgos volcánicos".

Asimismo, ha destacado el esfuerzo conjunto de las administraciones insulares y el papel clave del Cabildo de Tenerife en este logro, que no solo beneficiará a la isla, sino que representará un avance significativo en la ciencia volcánica a nivel global.

"Hoy se resuelve la ubicación de una sede que fue solicitada en 2021, presentada su candidatura oficial hace dos meses y que ahora, se convertirá en un referente mundial en conocimiento, estudio científico y prevención de riesgos, al estar, además, en una zona volcánicamente activa", ha señalado.

Además, ha defendido el modelo de candidatura conjunta con un consorcio que "garantiza corresponsabilidad y arraigo territorial, alineándose con la apuesta por una ciencia descentralizada que impulse la transformación social y económica de todos los territorios de la isla".

Para Dávila, "la investigación en vulcanología será un pilar esencial para fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante emergencias, no solo en las islas, sino a nivel internacional."