Sergio Vargas se suma al cartel del 'Tenerife Cook Music Fest'

Sergio Vargas - TENERIFE COOK MUSIC FEST

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Tenerife Cook Music Fest' ha anunciado este miércoles la incorporación del cantante dominicano Sergio Vargas al cartel de su próxima edición con un concierto que se celebrará en la clausura del festival, el sábado 18 de julio.

La elección de Sergio Vargas responde a la filosofía del festival de ofrecer una experiencia que combine la excelencia musical con el arraigo cultural, en este caso al merengue, y el artista regresa a Canarias tras varios años de ausencia en los escenarios de las islas.

La organización detalla en una nota que su presencia garantiza un estándar de calidad artística que define la identidad del festival en su apuesta por traer lo mejor del panorama internacional a Tenerife.

El 'Negrito de Villa', referente internacional del merengue Originario de Villa Altagracia, inició su carrera en los años 80 en agrupaciones como Los Hijos del Rey antes de consolidarse como solista.

Su estilo destaca por la adaptación del merengue de orquesta y su versatilidad en la balada y el bolero.

Galardonado con dos 'Latin Grammy' en la categoría de mejor álbum de Merengue/Bachata, Vargas es una figura clave en la difusión de la cultura musical dominicana con éxitos como 'La ventanita', 'Dile' o 'Ni tú ni yo'.