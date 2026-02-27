El Servicio Canario de la Salud alerta de una campaña de SMS fraudulentos sobre renovación de la tarjeta sanitaria

Archivo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha alertado a la población sobre una campaña fraudulenta que llega a los teléfonos móviles solicitando vía SMS la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI).

Así lo ha indicado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que agrega que la Dirección General de Relaciones Externas e Inspección, a través de las Unidades Tramitadoras de TSI, ha detectado un incremento de consultas procedentes de centros de salud de Atención Primaria por la recepción de mensajes SMS fraudulentos.

En los mismos se indica a los usuarios que "su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de marzo de 2026 conforme a la nueva normativa" y se les insta a solicitar una "nueva tarjeta" a través de un enlace acortado.

Sanidad ha explicado que estos mensajes forman parte de una campaña de 'smishing' a nivel nacional en la que se suplanta la imagen del Sistema Nacional de Salud para dirigir a la ciudadanía a páginas web falsas y recabar datos personales y bancarios.

Al respecto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya ha alertado de este tipo de fraudes relacionados con la tarjeta sanitaria.

Finalmente, la Consejería ha recordado que el SCS no solicita la renovación ni la actualización de la Tarjeta Sanitaria Individual mediante SMS ni a través de enlaces acortados, y que nunca se pedirán datos bancarios para este trámite, por lo que ruega no responder a estos mensajes.