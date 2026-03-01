El Servicio Canario de Salud inicia esta semana la campaña de donación de sangre en las universidades públicas

Archivo - El Servicio Canario de Salud intensifica las campañas de donación de sangre en todas las islas durante este verano - CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) iniciará la próxima semana su segunda campaña universitaria de donación de sangre del curso 2025-2026 en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL).

Bajo el lema 'Una asignatura no te cambia la vida, este hilo sí', se desarrollará del 2 al 19 de marzo y recorrerá las facultades y escuelas universitarias para fomentar la donación entre la comunidad universitaria y, de esta forma, contribuir a "garantizar" el abastecimiento de sangre en los hospitales del archipiélago.

Del 2 al 6 de marzo se podrá donar en el Campus de San Cristóbal, concretamente, en la Facultad de Ciencias de la Salud. En la Escuela de Arquitectura, en el Campus de Tafira, se podrá donar el 2 y 3 de marzo.

En cuanto al Campus del Obelisco, los días 3 y 4 de marzo habrá un punto de donación en la Facultad de Humanidades y en la de Ciencias de la Educación.

El viernes, día 5, será el turno de la Facultad de Veterinaria, en el Campus de Montaña Cardones.

Una unidad móvil visitará el 9 y 10 de marzo la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ubicada en el Campus de Tafira. En este mismo campus, el 10 de marzo el equipo de extracción atenderá a las personas donantes en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica.

El 11 y 12 de marzo será el turno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Facultad de Ciencias del Mar, y los días 16 y 17 se visitará la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por último, se ubicará una unidad móvil en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles los días 18 y 19 de marzo.

En Lanzarote, se visitará los días 10 y 11 de marzo la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) y la de Enfermería.En el caso de Fuerteventura, la campaña universitaria se celebrará en la Escuela de Enfermería de Fuerteventura del 16 al 19 de marzo.

EN ISLAS OCCIDENTALES

Del 2 al 5 de marzo una unidad móvil se desplazará hasta el Campus de Anchieta para atender a alumnado, docentes y personal administrativo de la Facultad de Farmacia, en concreto, la sección de Ciencias-Biología, la de Física y la sección de Matemáticas.

Del 9 al 12 de marzo otra unidad móvil estará a disposición de los donantes del Campus de Guajara, concretamente, de la Facultad de Derecho y el Aulario General César Manrique.

En el caso del Campus de Santa Cruz de Tenerife, un equipo se desplazará el día 10 de marzo hasta la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, en concreto, a su sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval.

Del 16 al 18 de marzo una unidad móvil se instalará en el Campus Central y en lo que se refiere a la Facultad de Ciencias de la Salud, el punto fijo de donación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) permanecerá operativo para la del 2 al 18 de marzo.

También del 2 al 18 de marzo el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se pone a disposición de los estudiantes de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria (EUENSC).

Por último, los estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería de La Palma podrán donar sangre durante toda la campaña en el Banco de Sangre del Hospital Universitario de La Palma.