El Servicio Canario de Salud publica las nuevas propuestas de nombramiento para 7 categorías del subgrupo A1 Sanitario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado este viernes las nuevas propuestas de nombramiento para siete categorías o especialidades correspondientes al subgrupo A1 Sanitario, al que pertenecen los médicos, facultativos especialistas de área y otras categorías como odontoestomatólogos.

De esta forma, indica la Consejería de Sanidad en nota de prensa, continúa la fase del proceso selectivo de estabilización como paso previo al nombramiento y adjudicación definitiva de las plazas, dando cumplimiento a una de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

Las propuestas de nombramiento corresponden a los aspirantes de las especialidades de facultativos especialistas de área de Bioquímica Clínica, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Medicina Nuclear, Reumatología, Cirugía Pediátrica, Medicina Preventiva y Salud Pública y de la categoría de Odontoestomatólogo.

Estas siete especialidades suman un total de 72 plazas que estabilizan por concurso de méritos en el proceso de estabilización, así las publicaciones, matizan, han sido comunicadas individualmente a los aspirantes afectados e implican la continuación del procedimiento.

Por otro lado, informan de que este viernes se publicaron también las resoluciones de elección de plaza para las dos categorías que estaban pendientes, tales como son médico de Admisión y Documentación Clínica y médico de Urgencia Hospitalaria, lo que supone que queda publicada la totalidad de la relación de plazas que se ofertan, así como el procedimiento para la petición de las mismas por concurso de méritos para el grupo A1 Sanitario.

El director del SCS, Adasat Goya, se ha reunido esta semana con los profesionales de los servicios hospitalarios de cada uno de los hospitales públicos de Gran Canaria y Tenerife, así como con las organizaciones sindicales que lo han solicitado para aclarar dudas sobre el proceso de estabilización en curso.

Goya ha insistido en que el procedimiento reconoce que las resoluciones definitivas publicadas "garantizan la titularidad de plaza en el procedimiento siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna plaza cuando cumplimentó el formulario pertinente".

Por ello, señalan, los aspirantes conocen ya el resultado definitivo del concurso de méritos, así como la puntuación obtenida y el orden que ocupan en cada listado, indicando la opción de estabilizar por méritos o no.

El director general del SCS explicó que "continuará trabajando" para publicar las resoluciones de adjudicación de plaza "en el menor tiempo posible" de los grupos A1 Sanitario y de Gestión y Servicios, y avanzando en el proceso del resto de categorías de otros grupos profesionales al que pertenecen también las más de 12.000 plazas afectadas por este proceso selectivo extraordinario de estabilización.

Finalmente se informó de que este viernes también se han publicado las resoluciones definitivas de otros grupos profesionales, tales como son técnico especialista en Documentación Sanitaria, correspondiente al grupo C1 Sanitario y las de calefactor, conductor, costurero, jardinero y pintor, pertenecientes al grupo C2 de Gestión y Servicios.

La fase de concurso-oposición comienza el 29 de septiembre y afecta además del grupo A1 Sanitario, al personal de Gestión y Servicios del grupo A1. De las quince categorías que lo componen, cinco ya están en fase de adjudicación de plaza y todas tienen publicados los resultados definitivos del concurso de méritos.

En este sentido, de las quince, nueve cuentan con fase de concurso-oposición. Todo ello después de apuntar que al proceso de estabilización se presentaron más de 160.000 solicitudes para más de 12.000 plazas recogidas en la convocatoria, resaltando que todo el proceso ha sido fruto del trabajo con la mesa sectorial de Sanidad para reducir el empleo temporal en el SCS.

Una vez se realice esta primera fase de exámenes, se continuará con los siguientes grupos de categorías profesionales en los próximos meses conforme se vaya cumpliendo el calendario previsto, toda vez que los repertorios con preguntas y respuestas están publicados en la web del SCS desde hace más de un año con la previsión de que "hubiera tiempo suficiente" para preparar los temarios de examen.