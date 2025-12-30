El servicio de 'grúas exprés' del Cabildo de Tenerife, a falta de la luz verde de la DGT

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzado este martes que viajará a Madrid para reunirse con el director general de Tráfico, Pere Navarro, con el fin de cerrar la puesta en marcha del servicio de 'grúas exprés' en las dos autopistas de la isla.

En una rueda de prensa par dar cuenta del balance de 2025 ha apuntado que ya ha tenido dos reuniones en la capital con representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y falta su "visto bueno" porque es necesaria una "orden" del departamento.

La presidenta ha reconocido el buen trato con los rectores de la DGT y el retraso en la puesta en marcha de esta medida por un cambio en la jefatura a nivel provincial pero "hay decisiones que se toman en Madrid y quizás haya que ir a Madrid de nuevo a explicarle la prioridad que supone para la isla de Tenerife".

Según Dávila, el retraso en la puesta en marcha del servicio no se debe a la falta de voluntad del Cabildo ni a problemas presupuestarios.

La presidenta también ha valorado como "regalo de Papá Noel" la licitación del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos, con una inversión de 66 millones, y que incluirá actuaciones en los enlaces, con nuevas rotondas, que podrían abrir la puerta a cambios en la circulación para facilitar la fluidez del tráfico.

Ha comentado que este proyecto se ha rescatado de la legislatura 2015-19 y se ha podido "priorizar" por encima del tercer carril completo que llegaría hasta La Orotava, y de cara al futuro, entiende que habrá que el tercer carril de la TF5 probablemente habrá que "fasearlo" y empezar por el tercer carril en sentido ascendente.

No obstante, ha insistido en no poner el foco solo en la ejecución de infraestructuras sino en otras medidas de movilidad como el deslizamiento de horarios en la Universidad de La Laguna que ha permitido ayudar a la descongestión en horas punta.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha comentado que el tercer carril en sentido descendente es una "medida imprescindible" para mejorar la productividad de las empresas y facilitar la incorporación de los trabajadores y una vez logrado ese objetivo, se podría empezar con otras medidas como la modificación de horarios.

En cuanto al anillo peatonal del Padre Anchieta, la presidenta ha comentado que se mantiene la planificación prevista para que puede estar a pleno funcionamiento a finales del primer trimestre de 2026, al tiempo que ha confirmado que el próximo año también se acometerá la reforma integral del Intercambiador de La Laguna.