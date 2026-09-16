Siam Park acerca el Muay Thai con la primera visita de la leyenda Buakaw Banchamek a Canarias - PRENSA SIAM PARK

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siam Park ha celebrado recientemente Thai Soul Fest - Muay Thai Edition 2026, un evento histórico marcado por la primera visita a Canarias de Buakaw Banchamek, una de las grandes leyendas mundiales del Muay Thai, que ofreció una esperada masterclass ante aficionados y deportistas.

El encuentro, organizado por Siam Park, la Asociación Thai Muang Siam Canarias, la Oficina de Asuntos Comerciales de Tailandia y el Departamento de Promoción del Comercio Internacional (DITP) del Ministerio de Comercio de Tailandia, convirtió el parque en un gran escaparate de la cultura del país asiático, según ha informado el Siam Park en una nota.

El Muay Thai fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con más de 150 peleadores federados inscritos en las exhibiciones. La programación deportiva contó con la colaboración de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai (FEKM), la Federación Canaria de Kickboxing y Muay Thai (FCKM), la Federación Internacional de Asociaciones de Muaythai (IFMA).

Más allá del cuadrilátero, el público pudo disfrutar de exhibiciones de danza tradicional, desfiles de moda con vestimenta típica y gastronomía tailandesa, completando una experiencia concebida para mostrar la diversidad cultural de Tailandia.

Durante el encuentro intervino Kornkamol Anekamai, directora del Departamento de Promoción del Comercio Internacional del Ministerio de Comercio de Tailandia, quien destacó la importancia de iniciativas como el Thai Soul Fest para acercar la identidad, las tradiciones y la cultura del país a nuevos públicos y seguir fortaleciendo los vínculos entre Tailandia y Canarias.

Por su parte, Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque y Cónsul Honorario de Tailandia en Santa Cruz de Tenerife, puso en valor la profunda relación del Grupo con el país asiático: "No solo celebramos el deporte nacional de Tailandia con una figura mítica como Buakaw Banchamek, sino que abrimos una ventana directa a la identidad de un pueblo que es parte de nuestro ADN".

SOBRE LA VISITA

El escenario aportó un significado especial al encuentro. Siam Park constituye una de las mayores representaciones de la cultura y arquitectura tailandesas fuera de Tailandia, con una arquitectura, vegetación y decoración profundamente inspiradas en el país asiático.

La visita permitió además a Buakaw Banchamek y su equipo disfrutar de la belleza de Tenerife y conocer Loro Parque y Siam Park, dos referentes internacionales en sus respectivas categorías. Buakaw y una delegación institucional tailandesa se alojaron también en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, reconocido en ocho ocasiones como Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens.

Entre Muay Thai, danza, moda y gastronomía, el Thai Soul Fest dejó así en Tenerife una jornada histórica y única, reforzando una vez más los estrechos lazos culturales entre Canarias y Tailandia.