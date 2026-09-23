Siam Park recibe la distinción de 'Mejor Parque Acuático de Europa' por decimoquinta vez consecutiva

Atracciones en Siam Park - SIAM PARK

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siam Park ha vuelto a ser reconocido, por decimoquinta vez consecutiva, como el Mejor Parque Acuático de Europa en los European Star Awards 2026.

Los galardones, concedidos anualmente por la publicación especializada Kirmes & Park International y entregados en el marco de IAAPA Expo Europe, sitúan una vez más al parque tinerfeño en la cima de la industria europea del ocio acuático, según ha celebrado el Siam Park en una nota.

Desde que existen estos premios, Siam Park ha ocupado ininterrumpidamente el primer puesto de la categoría. Asimismo, durante quince ediciones consecutivas, ningún otro parque acuático ha logrado arrebatarle el liderazgo ni igualar una trayectoria que lo mantiene imbatible en Europa.

El fallo ha sido emitido por un jurado internacional e independiente, integrado por expertos y profesionales que conocerían en profundidad la realidad del sector y que valoran aspectos como la innovación, la excelencia operativa, la seguridad, la calidad de las instalaciones y la capacidad de crear experiencias diferenciadoras.

Su decisión vuelve a reconocer a Siam Park como el mejor parque acuático del continente, por delante de Rulantica, en Alemania, y The Land of Legends, en Turquía.

ATRACCIONES RECONOCIDAS

El protagonismo de Siam Park en esta edición va todavía más allá. Saifa, Singha y Power of Tower han entrado en el top 10 de la categoría Europe's Best Water Slides. Resalta el Siam Park cómo ningún otro parque acuático europeo ha conseguido colocar más de una atracción entre los diez mejores toboganes del continente, un resultado que confirmaría la "solidez y la extraordinaria calidad" del conjunto de su oferta.

Este liderazgo es el resultado de una visión que cambió por completo el concepto tradicional de parque acuático. Desde su apertura en 2008, Siam Park integró atracciones de última generación, arquitectura y cultura tailandesas, tecnología, paisajismo, naturaleza y una cuidada atención al visitante para crear un destino capaz de emocionar mucho más allá de la experiencia de un parque convencional.

Según detalla el Siam Park, el parque ha crecido de forma orgánica durante sus dieciocho años de trayectoria hasta transformar el espacio en un entorno botánico único. Su exuberante vegetación, la integración de las atracciones en el paisaje y el cuidado de cada detalle convierten el recorrido por Siam Park en una experiencia inmersiva reconocible en todo el mundo.

INVERSIONES PARA MEJORAS

Esta evolución habría estado acompañada por importantes inversiones continuadas. Siam Park ha destinado recursos a la incorporación de nuevas atracciones, la mejora de sus instalaciones, la innovación tecnológica, la seguridad, la eficiencia operativa, el paisajismo y la calidad de la experiencia.

Saifa, inaugurada en 2023, es una muestra reciente de esta política de reinversión, mientras que Singha, operativa desde 2015, y Power of Tower, presente desde la apertura del parque, demuestran que sus grandes iconos mantienen intacta su capacidad de sorprender.

En este contexto, Siam Park destaca su compromiso para seguir creciendo y acometiendo nuevas inversiones en tecnología, renovación y desarrollo de experiencias, con el objetivo de anticiparse a la evolución del sector y seguir siendo un referente mundial en innovación, calidad y entretenimiento acuático.

Las emociones y sensaciones que genera el parque constituirían otra de las claves de su éxito. La adrenalina de sus atracciones, la belleza del entorno, la tematización, el servicio y la posibilidad de compartir la experiencia en familia o con amigos han convertido la visita a Siam Park en un recuerdo inolvidable para los millones de personas que han pasado por sus instalaciones a lo largo de estos años.

UNA TRAYECTORIA RECONOCIDA

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, ha subrayado que no se está hablando de "un reconocimiento puntual, sino de quince primeros puestos consecutivos. Desde que existen estos premios, Siam Park ha sido imbatible y nadie ha conseguido igualar esta trayectoria".

Kiessling ha destacado también que este reconocimiento de un jurado formado por especialistas tiene un valor "muy especial", porque confirma que las inversiones, la innovación y el esfuerzo de todo el equipo "mantienen" a Siam Park en la vanguardia internacional. "Nuestro compromiso es seguir creciendo, invirtiendo y desarrollando tecnología para ofrecer experiencias únicas y continuar siendo un referente mundial", ha añadido.

Este nuevo éxito, puntualizan desde el grupo Loro Parque, se suma a una trayectoria internacional marcada por la excelencia y los reconocimientos, como sus diez distinciones como mejor parque acuático del mundo según TripAdvisor. Además, refozaría su papel como motor turístico para Tenerife y Canarias y como una de las grandes referencias globales del sector.

Siam Park es el parque acuático del Grupo Loro Parque situado en Costa Adeje, Tenerife. Inspirado en la cultura y la estética tailandesas, combina atracciones de vanguardia con un exuberante entorno botánico y un modelo basado en la innovación, la seguridad, la calidad y el respeto por el entorno. Acumula quince distinciones consecutivas como Mejor Parque Acuático de Europa en los European Star Awards.