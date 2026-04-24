El simulacro volcánico en Tenerife demuestra la "solidez" del sistema, que aún requiere de "mejoras" en su eficacia

Presentación de los resultados del simulacro volcánico europeo MODEX, desarrollado en Garachico en septiembre de 2025 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo junto a los evaluadores Europeos del EU-Modex han presentado este viernes los resultados del simulacro volcánico europeo MODEX, desarrollado en Garachico en septiembre de 2025, conclusiones que destacan "solidez" del sistema, pero que invitan a la mejora en comunicación y a clarificar los roles institucionales.

El acto, celebrado en Garachico, mismo lugar donde se realizó el simulacro contó con la presencia de la consejera de Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos José Lorenzo y el alcalde de Garachico José Heriberto González, además de múltiples efectivos de seguridad y emergencias, así como científicos implicados.

En el desarrollo de la jornada sobre el ejercicio se ha permitido evaluar con rigor la capacidad de respuesta ante una emergencia volcánica y avanzar hacia un modelo de gestión más eficaz y centrado en las personas.

Según traslada el Cabildo, las conclusiones extraídas del ejercicio evidenciarían que la estructura técnica y operativa funcionó de manera adecuada, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de seguir evolucionando hacia un enfoque más humano en la gestión de emergencias, donde la ciudadanía desempeñe un papel activo.

El comisionado europeo de Protección Civil, Marco Panigalli, ha valorado muy positivamente el desarrollo del ejercicio y el papel del Cabildo, destacando que "Tenerife ha demostrado contar con un sistema de protección civil sólido, coordinado y con una gran capacidad de respuesta ante escenarios complejos".

Panigalli ha subrayado además el "importante músculo operativo" evidenciado por el Cabildo, con equipos "bien preparados" y una estructura capaz de actuar con "rapidez y eficacia", alineada con los estándares europeos.

"La apuesta por integrar a la ciudadanía y avanzar hacia un modelo más humano sitúa a Tenerife como un referente en la gestión moderna de emergencias", ha añadido.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha celebrado que el simulacro haya permitido comprobar que Tenerife cuenta con una base "sólida· de respuesta, pero también identificar con claridad dónde debemos mejorar. "El objetivo es seguir avanzando hacia un sistema que sitúe a las personas en el centro de la emergencia y que sea capaz de anticiparse y adaptarse a cualquier escenario".

El viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marco José Lorenzo, ha puesto en valor la coordinación institucional durante el simulacro, señalando que "este ejercicio ha demostrado la fortaleza del sistema canario de protección civil y la eficacia del trabajo conjunto entre administraciones".

ASPECTOS A MEJORAR

Entre las principales líneas de mejora identificadas destaca el impulso de una ciudadanía activa, en la que la población deje de ser un agente pasivo para convertirse en protagonista en la gestión de situaciones de crisis. Se apuesta por reforzar la formación y garantizar canales de comunicación accesibles, claros y eficaces.

El análisis del simulacro subraya, además, la importancia de fortalecer la estructura del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), integrando de manera más efectiva a todos los actores implicados y clarificando los roles institucionales.

Todo ello, se recomienda para evitar duplicidades y mejorar la coordinación, reforzando además, la cadena de mando, y asegurar una jerarquía "más definida" que permita agilizar la toma de decisiones en momentos críticos.

En materia de sistemas de alerta, el ejercicio ha permitido validar la necesidad de contar con canales de aviso temprano múltiples, inclusivos y complementarios, incorporando siempre sistemas analógicos de respaldo que garanticen la comunicación en caso de fallos tecnológicos.