La situación de alerta por intensas lluvias se traslada este lunes a El Hierro, La Palma y La Gomera

Archivo - Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la alerta por lluvias en La Palma, El Hierro y La Gomera, a partir la madugada de este lunes, 2 de noviembre. Las islas de Tenerife y Gran Canaria permanecerán, por su parte, en situación de prealerta.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento en una nota.

En concreto, se espera mucha actividad convectiva en el entorno de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera para este lunes, con chubascos dispersos que podrían ser muy intensos, superando los 30 mm de precipitación en una hora, y con más probabilidad hasta las 15:00 horas, aunque en este momento no puede descartarse que se prolonguen en horas de la tarde.

En las islas de Tenerife y Gran Canaria habrá igualmente chubascos fuertes, pero de menos intensidad, que podrían alcanzar y superar los 20 mm de lluvia en una hora, especialmente en el norte y área metropolitana de la isla de Tenerife.

EVOLUCIÓN

A lo largo del martes y aunque con menor probabilidad, se mantendrán las precipitaciones en todas las islas montañosas del archipiélago, pero se espera que sean más dispersas y menos intensas que el lunes.

Recalca el departamento regional que la evolución de este episodio ha presentado desde el principio una elevada incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descartan modificaciones en las previsiones.

Asimismo, la Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará, si fuera necesario, las condiciones de la presente declaración en función de su evolución.