Sting estará en Tenerife y Gran Canaria en concierto en 2023

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía musical Cherrytree y Live Nation han confirmado que Sting ofrecerá un concierto especial de My Songs en el Campo de Fútbol de Adeje, en Tenerife, y en La Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria los días 3 y 4 de junio, respectivamente.

Para ello, las entradas se pondrán a la venta el próximo martes, 13 de diciembre, en formato preventa para el Club de Fans de Sting a través de la web del artista www.Sting.com y a partir del día 15 de diciembre comenzará la venta general en la web de la productora del evento www.newevent.es y la ticketera oficial www.entradas.com.

Los conciertos serán eventos exclusivos y con aforo limitado, según ha informado la organización en nota de prensa, por lo que desde la productora han animado a adquirir las entradas lo antes posible para evitar perderse la actuación del artista británico.

El concierto My Songs de Sting es un espectáculo "exuberante y dinámico" en el que el artista presenta sus canciones "más queridas", escritas a lo largo de la carrera del ganador de 17 premios Grammy, tanto con The Police como en solitario.

Tras agotar las entradas para sus espectáculos de seis noches en el Palladium de Londres, My Songs fue calificado de "clase magistral" por The Times. El concierto será un viaje musical a través de éxitos como 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne' y 'Demolition Man'. Durante la gira Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico.

Los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a entradas exclusivas en preventa antes que el público general visitando www.sting.com.