Suárez (CC) afirma Las Palmas de Gran Canaria no puede seguir gobernada por tres partidos "enfrentados entre sí"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha afirmado que el tripartito conformado por PSOE, NC y Unidas Sí Podemos "está completamente roto" y que la ciudad no puede seguir gobernada por tres partidos "enfrentados entre sí, sin cohesión, sin rumbo y atados solo por el miedo a asumir su debilidad política".

Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado en el que agrega que prueba de ello es la imagen que se vivió antes de comenzar el acto institucional de Honores y Distinciones en el Auditorio Alfredo Kraus "con parte del propio grupo de gobierno manifestándose contra sí mismo en plena gala oficial con motivo de la concesión de la Medalla de Oro a la Base Naval".

Suárez señaló que el PSOE se quedó solo defendiendo la distinción, mientras NC y Unidas Sí Podemos votaban en contra y criticaban la "deriva militarista" del acto.

"Es una escena kafkiana y sin precedentes --observó--. Lo que vimos no fue un gesto de pluralidad, sino la confirmación pública de que este gobierno no se habla, no se coordina y no comparte ni los fundamentos más básicos de un proyecto común para la ciudad".

Finalmente, el nacionalista exigió a la alcaldesa Carolina Darias que reconozca que este gobierno "no funciona y asuma su responsabilidad", ya que "tiene la obligación política de pensar en el bien de Las Palmas de Gran Canaria y de sus vecinos por delante de la supervivencia de los partidos que la gobiernan y de sí misma".