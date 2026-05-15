Una submarinista, en estado grave tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en Tías

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ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Un submarinista de 50 años se encuentra en estado grave tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en el municipio de Tías.

Los hechos han sucedido pasadas las 15.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una persona rescatada en parada cardiorrespiratoria durante una inmersión de submarinismo en la playa de Los Fariones.

Personal del GES-Emerlan comenzó con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar junto al desfibrilador externo semiautomático (DESA).

A su llegada al lugar, personal del SUC continuó con técnicas avanzadas de reanimación hasta revertir la parada, antes de estabilizar y evacuar al paciente al hospital insular mientras que efectivos de Guardia Civil y Policía Local colaboraron con el dispositivo e instruyeron las diligencias correspondientes.