Suc-Un niño de 7 años y su abuela heridos de diversa consideración al caerles un poste eléctrico en Firgas(Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 7 años y su abuela han resultado heridos de diversa consideración al caerles encima un poste eléctrico en Firgas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles, en la calle Barranquera Honda del citado municipio, donde un camión se había enganchado a los cables de un poste eléctrico y telefónico, arrancándolo y cayendo el mismo sobre un menor y su abuela.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba, inicialmente, varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Asimismo asistieron a la abuela que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron Bomberos voluntarios de Firgas, que colaboraron con los recursos desplazados al lugar, así como agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el atestado correspondiente y escoltar la ambulancia del pequeño hasta el centro hospitalario.