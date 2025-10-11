Apuñalan a un hombre en Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria, por "celos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 26 años, ha sido apuñalado en la noche de este viernes en la plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido sobre las 22.40 horas de este viernes cuando la víctima se encontraba con una mujer y en el lugar apareció la expareja de la chica, que presuntamente apuñaló en varias ocasiones al joven por "celos".

La Policía Nacional fue comisionada por la sala operativa del 091 y se desplazó hasta el lugar donde comprobaron que el joven había sido agredido con arma blanca, por lo que los agentes solicitaron a los servicios de emergencias sanitarios, que atendieron a la víctima en la zona y la trasladaron hasta el Hospital Dr. Negrín, donde se recupera de las lesiones.

Por su parte, el agresor huyó en un vehículo, y en estos momentos la Policía Nacional, que lo tiene "plenamente identificado", lo busca para detenerlo por presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Hasta la zona se desplazó la Brigada de Policía Científica que realizó una inspección técnica ocular en el lugar.