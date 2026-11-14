Rescatadas en aguas próximas a Canarias más de 830 personas migrantes desde la pasada madrugada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a unas 834 personas migrantes a bordo de nueve embarcaciones irregulares. Las pateras fueron localizadas entre la pasada madrugada y la tarde de este sábado en aguas próximas a Canarias.

El primero de los avisos llevó al rescate de unas 203 personas a bordo de un cayuco que fue detectado a 100 millas al sur de la isla de El Hierro y que desembarcó finalmente en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

Según informa el organismo estatal, el centro de Salvamento Marítimo, una vez tuvo la alerta de esta embarcación irregular, movilizó a la salvamar Urania, que rescató a los migrantes y los desembarcó en el puerto de Arguineguín.

Además, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife asistió a 581 personas migrantes a bordo de siete cayucos desde la pasada madrugada, que desembarcaron en La Restinga (El Hierro), así como a otras 50 más de otra embarcación irregular que arribó este sábado a Los Cristianos (Tenerife).