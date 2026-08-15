Suspendida la procesión de la Virgen de Candelaria (Tenerife) a su salida de la Basílica a causa del viento

Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias - AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Candelaria (Tenerife) celebra este sábado el día grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, una jornada en la que el viento ha obligado a suspender la procesión prevista tras la Eucarístía.

Una vez concluida la función religiosa, estaba previsto el traslado de la imagen por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, con el acompañamiento de la Escuadra de Gastadores con Uniforme de Época, pero las condiciones meteorológicas en el entorno de la Basílica lo han dificultado por condiciones de seguridad.

A pesar de esta circunstancia, la imagen de la Virgen ha sido trasladada hasta el pórtico de la Basílica.

Candelaria ya lleva ya varios días recibiendo a numerosos peregrinos que se acercan a la localidad para visitar a la Patrona de Canarias, una afluencia que se ha intensificado especialmente durante la jornada de este viernes, marcada por el continuo ir y venir de personas, según informó el consistorio en una nota.

Este sábado, los actos han comenzado con la participación de los tambores y las chácaras de la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos que realizarán la tradicional ofrenda en la Basílica a la Virgen de Candelaria. Después, llegaron los corredores de la 35.ª Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria.

Los actos institucionales dieron comienzo a las 10:45 horas, en la avenida de la Constitución, frente al Ayuntamiento, con la Parada Militar y la recepción de la representante de Su Majestad el Rey de España.

Posteriormente tuvo lugar la Procesión Cívica con el Pendón Municipal hasta la Basílica, encabezada por la alcaldesa de Candelaria, la corporación municipal y la representación del Ayuntamiento de Teror.

A la comitiva se sumaron representantes del Gobierno canario, Cabildo, Parlamento de Canarias, Congreso de los Diputados y Senado, Delegación del Gobierno, ayuntamientos, cuerpo consular y autoridades militares.

A los pocos minutos de su llegada a la Basílica, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago, ha presidido la concelebración de la Eucaristía. El acto contó con la participación de la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas, dirigida por Silvia Alonso.