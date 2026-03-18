Suspendidas las clases presenciales este jueves en varias islas de Canarias ante la borrasca 'Therese'

Archivo - Foto de archivo de un aula, clase o colegio - CC-PNC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las clases presenciales en los centros educativos de todas las islas de la provincia occidental, así como en la isla de La Graciosa, quedarán suspendidas en la jornada de este jueves, pasando todas ellas a modalidad telemática, ante el paso de la borrasca 'Therese'.

En cambio, Gran Canaria se sumará a la modalidad telemática por la tarde noche. Además, las clases telemáticas se extenderán a todo el archipiélago durante toda la jornada del viernes, 20 de marzo, según ha informado este miércoles a los medios la Consejería de Educación.

La decisión se ha tomado ante la recomendación y medidas preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, con el fin de evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular a la comunidad educativa, durante la confluencia de factores meteorológicos que afectará a las islas en los próximos días.

Esta medida, subraya la Consejería, afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios.

El departamento regional recomienda a la población permanecer atentos a los canales de comunicación oficiales de la Consejería y del Gobierno de Canarias para cualquier actualización de información.