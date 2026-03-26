Suspendidas las clases presenciales este viernes en La Gomera por las consecuencias de la borrasca 'Therese'

Desprendimiento en una carretera de La Gomera debido a la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha procedido a suspender la actividad lectiva presencial de este viernes en toda la isla de La Gomera debido a las consecuencias del paso de la borrasca 'Therese'.

La decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y con el fin de evitar desplazamientos de la comunidad educativa, según ha informado este mediodía el departamento regional en una nota.

Por su parte, la modalidad de enseñanza telemática se aplicará en aquellas enseñanzas que así lo permitan en la isla.

La Consejería recomienda a toda la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y las indicaciones de Emergencias.