La Tacones, Drag Queen 2026 del Carnaval de Las Palmas: "La magia que aquí desprendemos no está en otro lugar"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kevin Jiménez, alter ego de Drag La Tacones, se alzó este viernes con el título de 'Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026'. El ganador conquistó con un "emotivo y divertido" número flamenco titulado '¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado', según informa el consistorio capitalino en una nota.

"Esto ya son palabras mayores", apunta sobre el que fue su particular 'tablao flamenco' este viernes: el escenario de 'Las Vegas', un espacio que ya es el sitio en donde se hizo realidad "uno de sus grandes sueños".

"Llevamos casi un año trabajando en la fantasía", cuenta Jiménez, quien detalla que la creación, obra de Nacy Herníquez, radica una atracción hacia cultura andaluza: "Yo siempre le decía a mi equipo y a mi familia: Cuando venga a Las Palmas de Gran Canaria de flamenca voy a ganar", confiesa el ganador de la Gala Drag Queen 2026.

La banda de ganador llega tras cuatro años consecutivos participando el certamen capitalino, donde reconoce que siempre quiso presentarse desde que era niño. Ahora, con 28 años y su primer triunfo, pone las miras en un futuro inmediato en el que pretende "abanderar" la fiesta de su ciudad y que el drag canario "rompa fronteras"

Por lo pronto, indica, se convertirá en su embajador en la gira de 'This is Drag' en la que participará junto con sus protagonistas, gran parte del elenco de la quinta temporada de Drag Race España.

"La magia que nosotros desprendemos aquí no está en otro lado", asevera el joven, para quien ser drag es su "vida".