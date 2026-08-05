Tegueste (Tenerife) rendirá homenaje el próximo martes a 'Pedri' por su reciente título de campeón del mundo

Pedri celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tegueste celebrará, junto al Cabildo de Tenerife, un recibimiento institucional al futbolista teguestero Pedro González, conocido como 'Pedri', el próximo martes, 11 de agosto, tras su proclamación como campeón del mundo con la selección española.

El acto comenzará a las 17.00 horas en la Casa Consistorial, y contará con la presencia del alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, así como representantes de ambas instituciones, familiares y personas invitadas, según ha informado el consistorio en una nota.

Durante el recibimiento, Pedri saldrá al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen a compartir este recibimiento el próximo martes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Ayuntamiento de Tegueste y el Cabildo de Tenerife han invitado a la vecindad a participar en este homenaje y a acompañar al futbolista teguestero en una jornada que reconocerá su "brillante trayectoria" deportiva así como su reciente título de campeón del mundo con la selección española.