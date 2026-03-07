El Teide, testigo de los hitos de viajeras y científicas frente a las barreras de su tiempo

La viajera irlandesa Olivia Stone ascendió al volcán durante su viaje por Canarias en 1883 - VOLCANO TEIDE

El Teide, con 3.715 metros de altitud, ha sido testigo desde hace más de dos siglos de las historias de vida de las mujeres que alcanzaron su cumbre desafiando las barreras de su tiempo. Entre los nombres figura la viajera Mrs. Hammond, la primera mujer extranjera en coronar la cima.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Volcano Teide ha presentado el proyecto 'Mujeres en la cima', una iniciativa que recuperaría una parte de las historias de mujeres que ascendieron al Teide a lo largo de la historia, en concreto desde el siglo XIX.

El proyecto 'Mujeres en la cima' pretende, asimismo, rescatar esa memoria colectiva y abrir una nueva mirada sobre la historia del Teide, incorporando el papel de las mujeres en la exploración, la ciencia y la vida cotidiana vinculada al volcán.

Una de las historias más destacadas que rescata el proyecto es la de Mrs. Hammond, una viajera escocesa que alcanzó la cima del Teide el 18 de mayo de 1815, según las crónicas de la expedición científica del geólogo alemán Leopold von Buch, quien estudiaba el origen volcánico de las islas.

Según detalla la compañía en su nota, Hammond es considerada la primera mujer extranjera documentada en coronar el Teide, un hito "extraordinario" para una época en la que la exploración científica y la montaña estaban reservadas casi exclusivamente a los hombres

De hecho, la relevancia histórica de esta ascensión ha sido recordada recientemente en Tenerife. En 2025 se conmemoró el bicentenario de aquella subida, especialmente en La Orotava, municipio desde el que partían muchas de las expediciones históricas al volcán.

Con motivo de los 200 años de la ascensión de Mrs. Hammond, se celebraron actos divulgativos y se emitió un sello conmemorativo, que le rinde homenaje a su lugar en la historia del Teide.

VIAJERAS Y CIENTÍFICAS EN EL SIGLO XIX

Décadas después de aquella ascensión, otras mujeres continuaron dejando su huella en la historia del Teide. Así, la viajera irlandesa Olivia Stone ascendió al volcán durante su viaje por Canarias en 1883, una experiencia que narró con detalle en su libro 'Tenerife and Its Six Satellites', uno de los testimonios más completos sobre la ascensión al Teide en el siglo XIX.

Un año después, en 1884, la célebre arpista catalana Esmeralda Cervantes, nombre artístico de Clotilde Cerdà, subió al Teide durante su estancia en Tenerife y relató su experiencia en la revista 'La Ilustración de la Mujer'. Su texto se considera el primer relato publicado por una mujer española sobre la ascensión al Teide, con el propósito de inspirar a otras mujeres y demostrar que "no existían límites para su curiosidad y su capacidad de exploración".

La historia científica del volcán también cuenta con la presencia de mujeres vinculadas a las primeras investigaciones astronómicas desarrolladas en las cumbres de Tenerife. Entre ellas destaca Jessie Duncan Smyth, ligada al entorno científico de las expediciones de su marido, el astrónomo Charles Piazzi Smyth, pionero de la astronomía de alta montaña tras su expedición al Teide en 1856.

MUJERES CANARIAS

Más allá de las viajeras y científicas extranjeras, las crónicas de la época también mencionan la presencia de mujeres canarias en las ascensiones al Teide. En el Diario de Tenerife del 22 de julio de 1890, en un artículo firmado por Ricardo Ruiz y Aguilar, aparecen citadas varias jóvenes de La Orotava y de la península que participaron en excursiones al volcán.

Entre las oriundas de La Orotava figuran las hijas de los marqueses de la Florida y de la Candia: Elena, María Candelaria, Elvira y Concha Marina Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, hijas de los primeros, e Isabel, Laura, Beatriz y Eustaquia Cólogan y Cólogan, hijas de los segundos.

En cuanto a las señoritas de Monteverde, el propio Ruiz y Aguilar podría referirse a María del Pilar y Catalina, aunque habría que situarlas cronológicamente en una generación anterior. Estos nombres formarían parte de las pocas referencias documentadas sobre las mujeres canarias.

La investigación revela también cómo muchas de las protagonistas de esta historia permanecen en el anonimato. Así, durante siglos, las mujeres de las medianías de Tenerife recorrieron los caminos de la alta montaña como parte de su vida cotidiana, en sus diferentes labores ligadas a la agricultura, la ganadería o el transporte de mercancías.