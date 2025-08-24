Tejina, en La Laguna (Tenerife), reúne un año más a cientos de personas en su tradicional Fiesta de los Corazones

Tejina, en La Laguna (Tenerife), recibe a cientos de personas para celebrar su tradicional Fiesta de los Corazones - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

Cada Corazón, en representación de sus núcleos poblacionales, es cargado hacia la Iglesia por, aproximadamente, 25 hombres, ya que su peso puede alcanzar los 800 kilos

LA LAGUNA (TENERIFE), 24 (EUROPA PRESS)

El pueblo lagunero de Tejina ha celebrado este domingo la tradicional entrada de los tres Corazones a la plaza de la Iglesia, congregando un año más a cientos de personas en este punto de referencia para las fiestas en honor a San Bartolomé.

Así, los tres símbolos de estos festejos volvieron a demostrar la creatividad y la entrega de los vecinos y vecinas de las tres calles a las que representan (Abajo, Arriba y El Pico), según ha celebrado el consistorio en una nota de prensa.

Tradicionalmente estos Corazones (El Pico, Calle Arriba y Calle Abajo), que representan a los núcleos poblacionales del pueblo, son transportados a hombros acompañados por sus respectivas parrandas desde sus barrios hasta la plaza de la iglesia. Cada Corazón es cargado aproximadamente por 25 hombres, ya que su peso puede alcanzar los 800 kilos, según explica la Asociación Corazones de Tejina en su web oficial.

Asimismo, en este acto, encabezan la comitiva grupos improvisados de bailes tradicionales y niños que portan las banderas. Posteriormente, los recibe San Bartolomé en la puerta de la Iglesia Parroquial, y es cuando se produce un emotivo acto conocido como 'La Ofrenda', que se representa desde 1984.

Después, los Corazones son colgados y adornados con banderas, 4 en la corona grande, 2 en la chica y una sobresaliendo del ramo. La tradición marca que estos permanecen expuestos desde el domingo, día principal de la fiesta, hasta el lunes por la tarde.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, participó un año más en esta celebración multitudinaria acompañado del concejal de Fiestas municipal, Dailos González, y otros miembros de la corporación local. Ha puesto en valor "la originalidad y vistosidad" de los tres Corazones, al evidenciar "el enorme trabajo" que hay detrás de su confección.

"Un año más se ha dejado notar el colorido representativo de las tres calles, la nota musical de las parrandas y el esfuerzo y la entrega de las personas encargadas de elevar al cielo las tres ofrendas al santo. En definitiva, una nueva jornada para el álbum de recuerdos de una cita reconocida como Bien de Interés Cultural", ha señalado González.

La agenda de este domingo en Tejina se completará con la habitual batalla de flores, que dará comienzo a partir de las 18:00 horas, y el XXV Festival de Exaltación de los Corazones, que arrancará a las 21:30 horas.

La programación de estas fiestas en honor a San Bartolomé continuará mañana lunes, con actividades a lo largo de todo el día, como el Cross Humorístico (12:00 horas), la actuación del Morocho y su espectáculo Homenaje a Billo's (15:30 horas) y, además, el emblemático descuelgue de los Corazones, a las 19:00 horas.