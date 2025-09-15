Telde (Gran Canaria) informa desfavorablemente sobre la instalación de la planta de propano en Salinetas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha emitido un informe técnico desfavorable a la instalación de una planta de propano de 14,8 MW en la zona de Salinetas.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que así lo ha decidido tras la consulta realizada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

De esta manera, el documento concluye que la ubicación propuesta resulta incompatible con el planeamiento vigente, ya que la parcela afectada está calificada en el Plan General de Ordenación como Sistema General y suelo rústico de protección de entornos, destinada a equipamientos socio-sanitarios y a servir de zona de transición entre los suelos industriales y urbanizables.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Telde recalca que no es posible implantar infraestructuras de carácter industrial en el área propuesta.

La proximidad de la planta a viviendas residenciales (175 metros) y a un futuro equipamiento básico de uso social y sanitario supone, según el informe, una incompatibilidad con las exigencias de seguridad y habitabilidad, además de un impacto negativo sobre la calidad de vida de los vecinos.

El informe también advierte de que el proyecto afectaría de manera perjudicial al desarrollo turístico y económico del litoral, donde se ubican playas de gran uso ciudadano y valor estratégico como Melenara y Salinetas.

Finalmente, el Consistorio señala, no obstante, que existen alternativas viables para este tipo de infraestructuras en otras zonas del municipio, que cuentan con capacidad técnica para la evacuación de energía y están alejados de áreas residenciales.