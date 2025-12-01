Televisión Canaria estrena este martes 'El Jefe Soy Yo', protagonizado por el humorista Kike Pérez

Kike Pérez en el papel de broker - TELEVISIÓN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Televisión Canaria estrenará este martes, 2 de diciembre, a las 23.30 horas, el espacio 'El Jefe Soy Yo', que protagoniza el humorista Kike Pérez.

El programa, que podrá verse justo después de la emisión de 'Noveleros', se presenta como un homenaje al tejido autónomo canario cargado de humor y pedagogía, dando voz y visibilidad a quienes sostienen, con empeño y sacrificio, servicios, negocios y sueños en todo el archipiélago.

Así 'El Jefe Soy Yo' cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, y ha sido presentado a los medios de comunicación este lunes en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha estado presente el consejero regional de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; el jefe de Programación de Televisión Canaria, Ángel Báez; el director de la productora Pura Vida Contents & Distributions, Enrique Gutiérrez; y el cómico Kike Pérez, según ha informado la Televisión Canaria en nota de prensa.

Kike Pérez avanzó las claves de esta nueva propuesta televisiva, destacando que "para ser tu propio jefe, para levantar la economía de esta tierra siendo autónomo o autónoma, hace falta humanidad, corazón, y sobre todo, trabajar muy duro, algo que la audiencia podrá comprobar en este programa a través de las historias de sus protagonistas".

Por su parte, el vicepresidente y consejero canario Manuel Domínguez expuso que el objetivo del programa "es dar a conocer cuál es la realidad del autónomo" en las islas, "cuál es su día a día y qué sacrificios realiza", así como vincular la iniciativa con el "plan de respaldo que el Gobierno de Canarias ha aprobado hace unas semanas" para ayudar a los canarios a que "emprendan su actividad como autónomos".

Por su parte, el jefe de programación de TVC, Ángel Báez, aseguró que es un "contenido de utilidad social y de servicio público" que permitirá "conocer, empatizar y entender el esfuerzo y la actividad que hay detrás de los autónomos en Canarias, su peso en la actividad económica y también las medidas que dispone el Gobierno de Canarias para impulsar su actividad".