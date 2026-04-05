Temperaturas estables e intervalos nubosos para la jornada de este lunes en el archipiélago canario

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece este lunes con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

No se descartan lluvias débiles y ocasionales en las islas montañosas a partir del mediodía

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago canario contará este lunes con intervalos nubosos en general, salvo en las islas montañosas a partir del mediodía, cuando predominarán los cielos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se prevé la presencia de calima en altura sobre las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas irán de un ligero a un moderado descenso. Así, los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en la isla de Lanzarote y los 12 de mínimas en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará de flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en las islas más orientales.

En el resto del país, las temperaturas subirán este lunes en la Península y predominará la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque a última hora se espera un cambio de tendencia con la llegada de frentes atlánticos y una masa de aire inestable de origen subtropical.

En cuanto a los avisos meteorológicos, se mantendrá el de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

A primeras horas del lunes, los litorales mediterráneos del nordeste podrían registrar bancos de niebla matinales dispersos, y en el suroeste peninsular es posible la presencia de polvo en suspensión.

A última hora de la tarde, la llegada del frente atlántico hará que aumente la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia que también podrían afectar a otros puntos del tercio oeste.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable en el norte de Galicia y el Cantábrico, y descenderán en zonas del Levante y el suroeste, con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también subirán en la mayor parte del país.

Con ello, los termómetros se mantendrán en valores elevados para la época, con registros de entre 25 y 30 grados en Galicia, el Cantábrico, la meseta Norte y el nordeste peninsular, y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y los valles bajos cantábricos, donde localmente podrán superar los 30.

El viento soplará flojo a moderado, de componente norte en Canarias y de sur y este en el resto, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y las sierras de la provincia de Cádiz, y de componente sur en puntos de Galicia y el área cantábrica.