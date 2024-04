El temporal marítimo deja unas 130 viviendas y un centenar de vecinos desalojados en Arico y Güímar (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El temporal marítimo que azota principalmente la costa suroeste de Tenerife ha empezado a remitir pero deja hasta el momento un total de 130 viviendas y un centenar de vecinos desalojados en los municipios de Güímar y Arico, informan fuentes del Cabildo de Tenerife a Europa Press.

Muchas viviendas son segundas residencias y el resto de los afectados pasó la noche con amigos y familiares mientras que una decena más de personas --cinco mujeres, tres hombres y dos niños-- están alojadas en el albergue temporal de Abades que gestiona Cruz Roja.

Desde la corporación insular precisan que la noche en la zona sureste transcurrió "con normalidad", con olas de un metro frente a los cuatro metros de la jornada de este miércoles, y vientos con rachas máximas de hasta 30 kilómetros por hora.

El Cabildo recuerda a la población que no debe situarse en el extremo de muelles o espigones donde rompan las olas, no tomar fotografías o vídeos en la línea de costa donde rompan las olas, no circular por carreteras cercanas a la línea de playa durante las pleamares y evitar realizar actividades deportivas y lúdicas cerca de la línea de costa.