Tenerife acoge 14 rodajes en lo que va de año con un impacto económico de 49,5 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 May. (EUROPA PRESS) -

Tenerife ha acogido en lo que va de año el rodaje de 9 series de ficción y 5 largometrajes, con un total de 425 días de rodaje contabilizados hasta la fecha, según datos avanzados este viernes por el Cabildo.

Aunque por ahora la cifra se sitúa aún por debajo de los 896 días registrados en todo 2024 y los 991 de 2023, la duración media de los proyectos está aumentando, lo que indica una consolidación de producciones más ambiciosas y prolongadas, con un impacto económico hasta el momento de 49,5 millones de euros.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala en una nota que "cada vez son más los puestos de trabajo que se generan con esta actividad en la isla".

En su opinión, se trata de "un sector que sigue creciendo al que hay que apoyar que nos permite diversificar nuestra economía y generar muchísima rentabilidad parea el destino".

Afonso añade también que Tenerife sigue siendo un "referente" en la producción audiovisual y confiamos en seguir en esta línea.

"La isla se ha convertido en una gran referencia en España para el sector audiovisual y así lo atestiguan la cantidad y relevancia económica de las producciones que se vienen desarrollando", expone.

Para Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, el balance hasta mayo "ha sido positivo lo cual refuerza la posición de Tenerife en el mapa como escenario estratégico para la producción audiovisual nacional e internacional, gracias a su riqueza paisajística, la industria, el talento local y las ventajas fiscales que ofrece".

En esa línea indica que la Tenerife Film Commission "tiene presencia en diferentes ferias y eventos a lo largo del año donde mostrar los atributos de la isla como plató natural así como los beneficios fiscales para este sector en la islas".

Uno de los rodajes más destacados del primer semestre de 2025 en Tenerife ha sido el de 'Day drinker', un largometraje de ficción para Lionsgate y dirigido por Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 500 días juntos, Blancanieves) que reencuentra a Johnny Depp y Penélope Cruz por cuarta vez en pantalla para ser protagonistas de una historia de intriga, lujo y conexiones inesperadas en alta mar.

La película se ha rodado este mes de abril en distintas localizaciones de la isla.

SERIES

Entre los rodajes de series se encuentra 'Yakarta', original de Movistar Plus, protagonizada por Javier Cámara, que fue filmada en distintas localizaciones del norte de la isla, como el Puerto de la Cruz.

La producción, desarrollada por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Buendía Estudios Canarias finalizó su rodaje a finales de marzo en Tenerife.

La historia gira en torno a Joserra, profesor de educación física y exjugador olímpico de bádminton, que conoce a una adolescente con un talento fuera de serie que terminará por cambiarle la vida.

El primer trimeste también trajo el rodaje de otros proyectos internacionales como 'Alea Aquarius', una serie de televisión dirigida a público juvenil, de la productora alemana Red Balloon, y continuará su rodaje en Tenerife desde enero hasta finales de junio en distintos enclaves de la isla.

Por su parte, 'These Sacred Vows', producción irlandesa de Treasure Entertainment, ha apostado por una filmación sostenible.

La serie de seis episodios y que se rueda hasta julio se sitúa la mañana después de una boda irlandesa celebrada en una villa, cuando aparece el cuerpo del cura flotando en la piscina.

El equipo técnico y artístico de la serie británica 'Frauds', de Monumental Films para la cadena ITV, también aterrizó a principios de año en distintas localizaciones de la isla para rodar durante tres meses la sexta temporada de la serie junto a las reconocidas actrices Suranne Jones y Jodie Whittaker como protagonistas.

En paralelo, el thriller español 'La nena' que forma parte de la saga literaria de Carmen Mola, ha vuelto a la pantalla con una adaptación libre dirigida por Paco Cabezas y coproducida por de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia. La tercera entrega ha elegido exteriores e interiores en Tenerife antes de continuar en Madrid.

CINE

En el ámbito del cine, han aterrizado en Tenerife 'Coartadas', una comedia de enredos y falsas identidades dirigida por Martín Cuervo y coproducida por Secuoya Studios y Buendía Estudios Canarias, con el servicio a la producción de Riverflow Pictures, y 'Pioneras', una coproducción entre España (Cine365 Films, Nadie es Perfecto) y Portugal que se ha rodado entre Madrid, Guadalajara y Tenerife.

Concretamente se trata de un homenaje a las primeras mujeres que abrieron paso a los actuales equipos de mujeres futbolistas que compiten a nivel profesional.

Desde mediados de abril también ha comenzado el rodaje de 'The End of It' en distintas localizaciones de la isla.

Este es un largometraje de ciencia ficción coproducido por The Mediapro Studio US & Canada y BBC Film, con un reparto estelar encabezado por la ganadora del BAFTA Rebecca Hall y el ganador del Globo de Oro Gael García Bernal, entre otros. La directora española María Martínez Bayona debuta como directora y firma el guion de la película.

A falta de contabilizar gran parte de los proyectos relativos a publicidad y fotografía, el balance de 2025 es provisional, pero anticipa la estabilización del número de jornadas de rodaje por año, apuntando hacia un modelo de producción más intensivo y sostenibles con el entorno.

En cuanto a rodajes de publicidad, se mantiene el volumen de spots y shootings de publicidad, como el caso del spot para la marca deportiva Hoka, que contó con el servicio a la producción de Twentyfourseven.