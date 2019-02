Tenerife acoge 150 producciones audiovisuales en 2018 que generan 28,8 millones y 2.600 puestos de trabajo

Publicado 26/02/2019 14:32:04 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acogió el año pasado el rodaje de 150 trabajos nacionales e internacionales, desde largometrajes a documentales pasando por programas de televisión, series o anuncios publicitarios, que dejaron unos ingresos de 28,8 millones de euros.

Estos datos representan las mayores cifras desde que se comenzaron a registrar estas estadísticas de manera sistemática a través de Tenerife Film Commission (TFC), a las que hay que sumar los más de 2.600 profesionales locales contratados el año pasado, entre técnicos y extras.

Los detalles han sido expuestos este martes en rueda de prensa por el consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, y el director de la Tenerife Film Commission, Ricardo Martínez, quienes han resaltado la fortaleza de la industria audiovisual en la Isla.

"En los 18 años de historia de la Tenerife Film Commission hemos conseguido que un sector que antes no existía, el audiovisual, se haya convertido en un referente y que se haya articulado un tejido empresarial potente que es reconocido tanto a nivel nacional como internacional", apuntó Bernabé.

Además, se ha referido especialmente al auge de la animación, los videojuegos y los efectos especiales, "que ya dan empleo a más de 300 personas".

Según el consejero de Turismo, "el éxito de Tenerife se debe fundamentalmente a que ha sabido crear un ecosistema basado en el apoyo a las empresas del sector, la formación de los jóvenes, promoción y el apoyo a eventos, como es el caso de creación de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana".

El director de la Tenerife Film Commission enumeró los rodajes realizados durante el año pasado.

En el global de 2018, los más numerosos fueron los de fotografía, con 61; seguido de las de publicidad, con 42 y los programas de televisión, con 13, mientras que con respecto a la nacionalidad, destacan las de España (35); Alemania (34) y del resto de la UE (33).

Las superproducciones estadounidenses Rambo V: The Last Blood o Wonder Woman 1984, atendidas respectivamente por las empresas de producción local Nu Boyana Canarias y Sur Film, son dos de las películas más destacadas de ficción rodadas en la isla, a las que se suman Blanco en blanco (El Viaje Films), La viajante (Digital 104 y Volcano Films), El último arquero (La Mirada producciones), Some like it cold y Los Japón.

Entre las series de televisión, sobresale la española Hierro que, producida por Portocabo, Movistar y Atlantique Productions y Arte, se rodó parcialmente en Tenerife.

La animación ha experimentado un relevante avance en los últimos años, pues siete empresas, que dan empleo a más de 300 personas, se han instalado ya en Tenerife.

El Cabildo ha reforzado este sector con la reciente creación de la marca 'Tenerife Isla Cartoon', dirigida a la promoción de estas producciones.

Así, de los acogidos en 2018, tres filmes fueron de animación: Daily Fables, Hallowaiian y Black is Beltza, y se produjeron además las series de televisión Emmy and Gooroo (2ª temporada), Crayons, Bat Pat y Sissi the Young empress, y el cortometraje La historia de Lila, producciones que han dejado en 2018 unos 6,4 millones de euros.

Los premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que este año celebran su segunda edición de nuevo en Tenerife, son otro elemento más que pone de manifiesto la "firme apuesta" de la isla por la animación, señaló Bernabé.

SOSTENIBILIDAD, FORMACIÓN Y EVENTOS

Tenerife Film Commission es pionera en Canarias a la hora de concienciar a los productores sobre las producciones sostenibles.

A nivel nacional es la primera en haber elaborado un decálogo de buenas prácticas (se puede consultar en www.tenerifefilm.com/greenshooting), además de realizar jornadas de formación al sector en esta materia y también en otras.

Así, unos 300 alumnos han participado en las actividades formativas de la TFC: siete talleres para ficción y nueve de animación entre 2017 y 2018, en la que es una de las grandes novedades de la actividad de la Film Commission, que lleva a cabo en colaboración con el sector (Clúster audiovisual y SAVE).

La TFC, además de prestar asesoramiento y apoyo a toda clase de producciones audiovisuales nacionales e internacionales, impulsa los eventos relacionados con la industria que se desarrollan en la isla, como Fimucité, Miradas Doc, Ficmec, Canary Islands Film Market, Bridging The Gap, Isla Calavera o el Festival de Cortos Villa de La Orotava.

En el exterior, ha asistido en 2018 a 14 eventos y celebrado más de 100 reuniones de ficción en festivales y eventos como Berlinale, Series Mania, Festival de Málaga, San Sebastián, Mipcom, Content London, jornada Green Screen o Ciclope Festival. En el ámbito de la animación, acudió a Kidscreen, Cartoon Movies, Cartoon Business, Annecy (CIF), 3D Wire y Gamescom (especializada en videojuegos).

ISLA 'FILM FRIENDLY'

Los elevados ingresos generados y el alto número de personal local contratado por el sector, así como la gran herramienta promocional que supone para el destino, es lo que ha llevado al Cabildo a aprobar por unanimidad en pleno, en octubre del año pasado, el carácter estratégico de este sector para el desarrollo económico y social de Tenerife.

En esta tarea, la corporación insular reitera la necesidad de colaboración, no solo de todas las áreas de la máxima institución insular, sino también de los 31 ayuntamientos de la isla y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de hacer una isla "más film friendly" y agilizar los permisos de rodaje, en especial para proyectos de publicidad.