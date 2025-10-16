La Tenerife Bluetrail by UTMB busca sus 'leyendas' para reconocer el deporte en la isla en 2026

Archivo - La Tenerife Bluetrail by UTMB busca sus “leyendas” para la edición de 2026 - OSCAR T - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Tenerife Bluetrail by UTMB, la carrera de montaña que organiza el Cabildo a través de la empresa pública Ideco, busca sus "leyendas" para reconocer al deporte en sus galardones en 2026, y que deberán proponer los clubes de atletismo de todas las islas.

Este reconocimiento nació hace tres años con el propósito de rendir un homenaje a los corredores que, por diversos motivos, han contribuido con su esfuerzo a engrandecer el trail running, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota.

Con esta distinción se busca reconocer la trayectoria de corredores y corredoras que, por uno u otro motivo, pueden servir de inspiración, especialmente para las nuevas generaciones de deportistas. Por esta razón, el Cabildo anima a todos los clubes a presentar sus propuestas para visibilizar su trayectoria deportiva.

Los criterios que los clubes pueden tener en cuenta para formalizar sus leyendas son variados. La persistencia, tener una edad avanzada y seguir en activo en las competiciones de trail, ser un ejemplo de superación y motivación, la trayectoria, el espíritu deportivo y resiliencia, ser un referente en su comunidad o tener una historia personal inspiradora son algunos de los motivos que se tendrán en cuenta para su distinción con el 'Premio Leyendas Canarias Tenerife Bluetrail by UTMB*'.

APORTACIÓN DE CANDIDATURAS

Los clubes que quieran aportar sus candidaturas para este reconocimiento tendrán de plazo para hacerlo hasta el próximo día 15 de diciembre. La organización de la carrera seleccionará a los 12 finalistas que serán sometidos a votación popular en las redes oficiales de la carrera (Facebook e Instagram) a partir del 12 de enero de 2026. Los nombres de las cinco personas ganadoras se anunciarán el día 30 de enero a través de esos mismos canales.

Las personas distinguidas en la última edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB*, celebrada en marzo de este año, fueron Francisco Javier Hernández, Julio Rodríguez, Miguel García, Romén Torres y Enedina Pérez, que ya forman parte de la historia de la carrera.