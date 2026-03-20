Tenerife da luz verde a 'Tierra Azul', un nuevo centro de protección animal que acogerá a más de 680 perros y 400 gatos

El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo, Valentín González, acompañado del vicepresidente insular Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la tramitación como proyecto de interés insular a Tierra Azul, un nuevo Centro de Protección Animal, que estará ubicado en la Finca Presas del Campo, entre los municipios de La Laguna (Valle Guerra) y Tacoronte.

Tierra Azul persigue trabajar de la mano con los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias vinculadas al bienestar animal y teniendo muy en cuenta la participación ciudadana, de forma coordinada con Tierra Blanca, el Centro que ya opera en el municipio sureño de Fasnia y que presta servicio a más de 20 municipios, según ha detallado la corporación insular en una nota.

El consejero de Bienestar Animal del Cabildo, Valentín González, ha asegurado que el objetivo es dar una "respuesta unificada" al abandono de animales, aliviando la presión que sufrirían muchos ayuntamientos a la hora de ejercer sus competencias. De esta forma, la iniciativa pretende "integrar "la colaboración entre administraciones y poner en valor el papel de las protectoras de animales y voluntariado, en su labor de capital importancia.

Al situarse en una ubicación "estratégica", este nuevo centro permitirá una distribución más equilibrada de los recursos. Así, Tierra Azul será un equipamiento insular (supramunicipal-comarcal), destinado a la guarda y custodia de perros y gatos.

El futuro Centro, que se erigirá sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados, acogerá más de 680 perros y 400 gatos, de los cuales, 200 estarían en régimen de residencia, en jaulones, y otros 200 en jaulas individuales para aplicación de campañas CER (Captura, Esterilización y Retorno) o por aislamiento por otros motivos.

Desde el punto de vista técnico, Tierra Azul se distanciará del concepto tradicional de albergue para acercarse al de un centro de gestión integral, con atención veterinaria y tratamiento clínico, gestión y control de colonias felinas, campañas de adopción, actividades socioeducativas y campañas de voluntariado.