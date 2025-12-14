Tenerife desactiva el PEIN por la borrasca 'Emilia', pero mantiene restricciones en carreteras y espacios naturales - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desactivado este domingo Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) tras la finalización de las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a la isla en los últimos días, una vez concluidos los avisos por fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado en una nota que durante todo el día de hoy se está realizando un importante esfuerzo para poder abrir los accesos al Teide "lo antes posible", con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de la nieve "de forma segura".

Así, como medida preventiva, se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras, así como las limitaciones de acceso a espacios del Medio Natural, incluyendo senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.

El Cabildo de Tenerife ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar las restricciones vigentes y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.

De este modo, se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo con motivo de la 'borrasca Emilia', entre ellas el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos, la prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas, la suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno y el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.