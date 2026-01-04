Tenerife desactiva su PEIN tras finalizar la inestabilidad meteorológica por el paso de la borrasca 'Francis'

Se determina, asimismo, que no hay avisos de riesgos vigentes para Tenerife, tras finalizar las prealertas por lluvias y fenómenos meteorológicos adversos

Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 4 enero 2026 13:08
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desactivado este domingo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez han finalizado las condiciones de inestabilidad meteorológica que ha afectado a las islas en los últimos días.

Así, no hay avisos de riesgos vigentes para Tenerife, finalizando por último la prealerta por Lluvias por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En consecuencia, quedan desactivadas las medidas y disposiciones de las resoluciones adoptadas.

