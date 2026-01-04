Tenerife desactiva su PEIN tras finalizar la inestabilidad meteorológica por el paso de la borrasca 'Francis'

Tenerife mantiene activo el PEIN por fuertes vientos y fenómenos costeros debido a la borrasca 'Francis' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desactivado este domingo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez han finalizado las condiciones de inestabilidad meteorológica que ha afectado a las islas en los últimos días.

Así, no hay avisos de riesgos vigentes para Tenerife, finalizando por último la prealerta por Lluvias por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En consecuencia, quedan desactivadas las medidas y disposiciones de las resoluciones adoptadas.