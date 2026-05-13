Tenerife destina 7 millones a su operativo de vigilancia y extinción de incendios forestales, que arrancará en junio

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife destinará 7 millones de euros al operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en la isla, un plan inversor que se proyecta para dos años de ejecución y que supondría un "paso decisivo" para reforzar las "capacidades inmediatas y coordinadas" de la isla en toda su geografía

Así lo ha informado este miércoles en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno la presidenta insular, Rosa Dávila, que ha avanzado la aprobación de unos fondos propios que se dividirán en dos anualidades: 3,2 millones de euros en 2026 y 3,6 millones en 2027.

El encargo de este operativo frente a los incendios forestales en la isla tiene una vigencia de 24 meses, y podrá prorrogarse por dos años más, con el fin de reforzar la vigilancia y extinción de incendios de cara al verano, garantizando "la seguridad" de la ciudadanía y la "conservación" del medio ambiente a través de un sistema "eficiente, sostenible y acorde a las necesidades" del medio.

Asímismo, la isla de Tenerife afrontará el verano con equipos especializados y personal técnico "altamente cualificado", acompañados por una "coordinación integral" del sistema de prevención y una respuesta "rápida" ante incidentes. "Sobre todo se prioriza la sostenibilidad y eficiencia de los recursos, incorporando reducción de materiales y el uso de materiales reciclados, así como de procedimientos internos respetuosos con el entorno", ha añadido.

MONITORIZACIÓN

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha aprobado además la instalación, por importe de 1,3 millones de euros, de una red de hasta 70 sensores inteligentes en puntos "estratégicos" de la isla. El objetivo es recolectar datos del territorio en tiempo real y detectar riesgos en el entorno, ya sean incendios, inundaciones u otro tipo de incidencias en espacios naturales de la isla.

El encargo tiene un plazo de ejecución de tres años y diseña la configuración de una plataforma que usa sensores, cámaras y dispositivos conectados a internet para recolectar los datos del medio natural en tiempo real. "Va a permitir garantizar una cobertura del 94% del territorio de la isla", ha precisado la presidenta.

"Esta red de sensores va a permitir, de forma inmediata, actuar ante cualquier riesgo, reforzando la seguridad de la población y la protección del medio ambiente", ha insistido Dávila, que ha valorado la aprobación de una inversión para avanzar en "sistemas más inteligentes y resilientes" que permitan "optimizar la gestión de los recursos, la seguridad y la toma de decisiones en tiempo real".