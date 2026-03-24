Tenerife eleva a alerta máxima el plan de emergencias en el área metropolitana ante el giro de la borrasca 'Therese'

Barranco de Santos durante el paso de la borrasca Therese - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), declarando la situación de alerta máxima en el área metropolitana y manteniendo al resto de la isla en situación de alerta, ante la persistencia de la borrasca 'Therese', que continúa afectando al territorio con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

La presidenta, Rosa Dávila, ha señalado que la decisión de elevar el nivel en el área metropolitana responde a la evolución del fenómeno: "Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca que mantiene un comportamiento inestable y con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Nuestra prioridad es anticiparnos y proteger a la ciudadanía".

Dávila ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia y pedido a la población que reduzca al máximo los desplazamientos y evite cualquier actividad en zonas de riesgo ante la posibilidad de que el frente que ha afectado a Gran Canaria llegue a Tenerife. "La prevención en estos momentos es fundamental para evitar incidentes", ha agregado.

La medida entró en vigor a las 11.45 horas de este martes tras la actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que mantiene el aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, aunque los acumulados registrados a primera hora de la mañana han dejado hasta 60 litros en la zona metropolitana.

Según las previsiones, el fenómeno presenta un comportamiento errático, con lluvias persistentes y localmente fuertes que afectan especialmente a la zona metropolitana, así como al este, sur y oeste de Tenerife, recoge una nota de la corporación.

Dávila ha apuntado que se ha procedido a la evacuación del Parque Nacional del Teide y se monitorizan tres barrancos --Santos, el barranco del Hierro y el Bufadero--.

"En este momento no se está dando ninguna situación de desbordamiento, pero sí es verdad que están corriendo de forma importante y se encuentran monitorizados en tiempo real para poder advertir a la población en el caso de que alguna de estas zonas, que son zonas de riesgo inundable, pudieran poner en riesgo la población", ha explicado.

Por su parte, el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, ha explicado que el carácter errático de la borrasca obliga a extremar la vigilancia: "Este tipo de situaciones, con lluvias intensas y localizadas, pueden generar problemas en barrancos y zonas urbanas en muy poco tiempo, por lo que es clave reducir la exposición al riesgo".

Padrón ha destacado además que el dispositivo permanece preparado y con todos los recursos activados y coordinados. "Estamos haciendo un seguimiento continuo desde el Cecopin para responder con rapidez ante cualquier incidencia", ha señalado.

CIERRES Y RESTRICCIONES EN TODA LA ISLA

Ante esta situación, el Cabildo mantiene y refuerza las medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Entre ellas destaca el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445), los accesos al Parque Nacional del Teide (TF-21, TF-24 y TF-38), la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, así como a espacios naturales protegidos y la suspensión de todas las actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia.

El Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos la activación de sus planes de emergencia municipales (PEMU) y la adopción de medidas preventivas, especialmente en zonas inundables, barrancos y litoral.

Asimismo, se insiste a la población en evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carreteras, alejarse de barrancos y zonas costeras y seguir las indicaciones de autoprotección de los servicios de emergencia.

El operativo continuará activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar los riesgos asociados a este episodio.