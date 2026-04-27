'Tenerife Emprende' reúne al ecosistema gastronómico de la isla para "forjar" vínculos desde el talento

Celebración de la segunda edición de Tenerife Emprende - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tenerife Emprende ha celebrado este lunes su segunda edición como un espacio de encuentro, inspiración y aprendizaje para emprendedores, profesionales y proyectos vinculados al sector gastronómico y agroalimentario de la isla, ahondando en sus retos y perspectivas de innovación.

La jornada, organizada por el Cabildo de Tenerife en colaboración con Basque Culinary Center, y desarrollada en el CIFP Adeje, daría continuidad al trabajo iniciado en 2025 para contribuir a la mejora y competitividad de los negocios del ámbito, recoge una nota del Cabildo.

A lo largo del encuentro, profesionales del sector gastronómico, vitivinícola, hotelero y agroalimentario compartieron experiencias, conocimiento y propuestas centradas en la innovación, la identidad local y la adaptación de los negocios a las nuevas demandas del mercado. El programa combinó ponencias, mesas redondas y presentaciones breves de proyectos emergentes.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha subrayado cómo el crecimiento de Tenerife Emprende en su segunda edición confirma que se cuenta con un ecosistema gastronómico "dinámico, con talento y con una clara vocación de innovar" sin perder raíces.

"Este encuentro demuestra que la colaboración entre profesionales, instituciones y centros de conocimiento es clave para fortalecer la competitividad del sector y generar nuevas oportunidades de negocio en la isla. Desde el Cabildo seguimos apostando por iniciativas que conecten el producto local, la creatividad y la formación como ejes de desarrollo económico y diferenciación turística".

Por su parte, desde Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, ha celebrado la "oportunidad" de Tenerife Emprende para poner en valor todo "el talento, la identidad y la capacidad de innovación que laten en el ecosistema gastronómico y agroalimentario de la isla".

"Es clave crear espacios donde profesionales y emprendedores puedan encontrarse, compartir ideas, anticiparse a los retos del sector y transformar sus proyectos en propuestas con mayor valor, competitividad y proyección. Es fundamental reforzar la comunidad gastronómica", ha añadido.

PARTICIPANTES DESTACADOS

Entre los participantes de esta edición figuraron Jesús Camacho, de Donaire; Fátima Hernández, de la bodega familiar LoHer; Fernando Mesa, de Bodegas Hermanos Mesa; Juan Príncipe, de Bodega César Príncipe; Víctor Bossecker, chef ejecutivo de Royal Hideaway Corales Resort; Gustavo Escobar, director general del Gran Hotel Taoro; Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez, de restaurante Moral; Rafael Tarife Delgado con Finca Ecológica la Guirrera; Florencia Fernandez del proyecto Setas La Bruja; Joel y Ayoze González Hernández de la quesería Ayojo; son, además, estos tres últimos proyectos ganadores de los Premios Agrojoven 2025. Estefanía Jaimes y Antonio Díaz, de Malpaís Hot Sauce; y Mariana Tapia, de Grupo Amelia. Además, Bryan Santos de la panadería Zulay impartió un taller donde se puso en valor la importancia de la elaboración del pan artesanal y otras especialidades.

El programa abordó algunos de los principales retos y oportunidades del sector a través de espacios como la mesa redonda "El vino de Tenerife como motor de identidad y oportunidad", centrada en el valor del producto local como elemento diferenciador y palanca de desarrollo económico, y la mesa redonda "La gastronomía como activo estratégico del sector hotelero ", orientada a reflexionar sobre la evolución del visitante y su impacto en la oferta gastronómica y de servicios.

Uno de los formatos más destacados de la jornada fue "5 Proyectos en 5 Minutos", una presentación ágil de cinco modelos de negocio innovadores del ecosistema gastronómico y agroalimentario de Tenerife. Esta dinámica permitió dar visibilidad al talento emprendedor de la isla, favorecer el intercambio de ideas y acercar propuestas emergentes a profesionales consolidados del sector.

La jornada incluyó el taller "Panadería Pastelería Zulay", una propuesta centrada en el valor del oficio, la especialización y la innovación en panadería y pastelería, así como la ponencia "Gestionar la excelencia: el modelo de negocio detrás de las estrellas Michelin", impartida por Mariana Tapia, de Grupo Amelia (2 estrellas Michelin), que profundizó en la gestión, la estrategia y la visión empresarial necesarias para sostener proyectos gastronómicos de alta excelencia.

La colaboración entre el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, y Basque Culinary Center se fundamenta en un convenio suscrito entre ambas entidades hasta 2028 con el objetivo de impulsar la excelencia del sector gastronómico de la isla mediante un completo programa de formación dirigido al talento profesional insular, así como la innovación y la promoción de la cocina de Tenerife.