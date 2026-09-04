Tenerife y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendio forestal

Archivo - Incendio en la zona alta del municipio de Telde - AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este viernes la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Tenerife y Gran Canaria, concretamente en cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste y al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud, respectivamente.

El resto de las islas dos capitalinas más Tenerife, La Palma y El Hierro estarán en prealerta.

El Gobierno canario detalla que el archipiélago sufre un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste.

Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

En Gran Canaria, las condiciones más desfavorables se concentran en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los 34ºC en amplios sectores del ámbito, llegando incluso a los 37ºC de manera más local, con baja recuperación nocturna.

Además habrá humedad relativa por debajo del 30%, y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 km/h, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables.

En Tenerife se prevén temperaturas que podrán alcanzar y superar los 33ºC en todo el arco de cumbres y medianías del sur y oeste de la isla, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.

Asimismo, existe la posibilidad de actividad convectiva acompañada por descargas eléctricas con posible afección a zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.

No obstante, la evolución aún presenta una elevada incertidumbre, por lo que se realizará seguimiento continuo y revisión de la situación conforme a las próximas actualizaciones meteorológicas, resaltan desde el Ejecutivo.