Tenerife y Lanzarote acumulan dos tercios de la inversión de 1.800 millones de Aena en Canarias hasta 2031

LA LAGUNA (TENERIFE), 26 (EUROPA PRESS)

Las islas de Tenerife y Lanzarote acumulan la mayor parte de la inversión de 1.800 millones de Aena en los aeropuertos canarios --hasta dos tercios-- con cargo al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que abarca desde 2027 a 2031.

Los detalles del plan inversor han sido presentados este jueves en el aeropuerto Tenerife Norte por el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, junto con la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral; la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano, y el director de los aeropuertos del Grupo Canarias, Luis López Chapí.

Del cómputo total, 1.244 millones proceden de la inversión regulada --vía tasas aéreas-- y el resto de la parte comercial.

El aeropuerto Tenerife Sur se lleva la mayor parte de la inversión con un total de 553 millones cuya mayor parte de destinará a la rehabilitación integral de la terminal, una obra que se licitará este año --el proyecto está casi culminado-- y que durará entre siete y oco años.

El proyecto también contempla la construcción de un edificio de aparcamientos en altura, una 'caverna' para la llegada del futuro Tren del Sur, la mejora de sala de equipajes priorizando la luz natural y mejoras en la pista.

En el caso de Tenerife Norte, la inversión global será de 313,4 millones para ampliar a ambos lados la terminal actual y separar el control de seguridad del área de facturación, sustituir y modernizar ascensores, escaleras y pasillos mecánicos y acometer diversas mejoras en la seguridad.

Las obras no se licitarán hasta el próximo año dado que este ejercicio se reserva para redacción del proyecto y tramitación ambiental.

En el aeropuerto de Lanzarote se van a invertir hasta 327 millones en la construcción de una nueva terminal que unirá las dos existentes y con un cambio integral de la techumbre, que imitará el paisaje de la geria, y la fachada, que reproducirá balcones típicos de la isla.

GRAN CANARIA: 336,3 MILLONES

En el caso de Gran Canaria, la inversión en el próximo quinquenio llegará hasta 336,3 millones orientados principalmente a la mejora del pavimento y la adecuación de la terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejoras en fachadas o la reconfiguración del vestíbulo de llegadas.

En el resto de islas no capitalinas, La Palma recibe una propuesta que eleva su inversión a los 89 millones de euros, frente a los 28,8 millones del quinquenio 2022-2026 que fue de 28,8 millones de euros, una propuesta superior a la que percibe El Hierro, 14,8 millones, que crece respecto al periodo anterior (6,9 millones).

Para el Aeropuerto de La Gomera se proponen 19,2 millones de euros, frente a los 5 millones de euros anteriores, mientras que en el caso de Fuerteventura asciende a los 153,2 millones --sobre los 54 millones del quinquenio 2022-2026--.

Marín ha dicho que la propuesta de inversión viene precedida por reuniones con las aerolíneas en los últimos cinco meses y son inversiones planificadas para las próximas dos décadas en el archipiélago.

Además ha insistido en que las tarifas del gestor "siguen siendo muy competitivas" a pesar de una "pequeñísima subida" y que no van a suponer "ninguna barrera" para el crecimiento y la atracción de los viajeros y del turismo.