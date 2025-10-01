Tenerife lleva su cocina atlántica a 'San Sebastian Gastronomika' con stand-restaurante, túnel del vino y ponencias

Presentación de la delegación de Tenerife en 'San Sebastián Gastronomika' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, llevará una delegación de chefs, productores, técnicos y expertos a 'San Sebastian Gastronomika', que se celebrará del 6 al 8 de octubre.

La delegación isleña viaja con un innovador stand-restaurante de 200 metros cuadrados --el mayor de un destino en el evento-- y la participación en diversos espacios de la cita como el 'Túnel del Vino' o ponencias en el auditorio, para lo que acude con un programa compuesto por una veintena de actividades diferentes.

Como en años anteriores, también habrá docentes y alumnos de diferentes centros formativos de la isla como IES Punta Larga, IES San Marcos y IES María Pérez Trujillo, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el director y su eje de formación e innovación gastronómica.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que "es muy importante" que se acuda a eventos como 'San Sebastian Gastronomika' porque eso afianza el posicinamiento de Tenerife como isla que "se preocupa" por la gastronomía.

"Esto representa la posibilidad de enseñar nuestra oferta en un foro especialmente cualificado, que ya en ediciones anteriores ha reconocido y valorado lo que hace Tenerife. Esa oferta está compuesta por productos y servicios, y eso representa una posibilidad excepcional de darnos a conocer donde están los profesionales más importantes a nivel nacional e internacional. Así en esos ámbitos se habla de Tenerife como un destino gastronómico", comenta.

El vicepresidente añade que "es un negocio redondo para Tenerife" porque también hace "isla" en un evento de estas características.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca igualmente que la presencia de Tenerife en 'San Sebastian Gastronomika' "se ha convertido en un reclamo de quienes acuden a esta importante cita gastronómica, y una oportunidad única que refuerza la imagen de la isla como destino de calidad en el ámbito de la gastronomía".

De hecho, señala que en cada edición el área de Turismo y el área de Sector Primario "trabajan de la mano con los profesionales que acompañan para potenciar la promoción y el conocimiento de la riqueza de nuestro producto local y de nuestros vinos, una estrategia enmarcada en el Plan Director de Gastronomía de la isla, cuyas acciones están dando sus frutos siendo reconocida Tenerife recientemente como destino turístico gastronómico a nivel nacional".

El jefe de Servicio de Calidad y Valorización Agroalimentaria de la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Antonio Bentabol, resaltó el papel que tendrán en la feria "los vinos, las mieles y los pescados de Tenerife, entre otros productos, que estarán presentes en esta muestra".

Bentabol añadió que se celebrarán tres catas y habrá 45 bodegas de Tenerife.

EL OCÉANO COMO PROTAGONISTA

El stand-restaurante de la isla será el epicentro de la actividad de Tenerife en 'San Sebastian Gastronomika' con sus talleres, catas, almuerzos y 'tardeo' con el Atlántico tinerfeño como protagonista cada uno de los tres días.

El lunes se celebrará 'Tenerife, isla con tradición marinera': taller de gofio y miel, las técnicas tradicionales de conservación, cata de los vinos históricos, un almuerzo a cargo de Juan Carlos Clemente ('Mar de truques') y, en el tardeo, la vinculación de la gastronomía con las fiestas populares.

El martes le tocará el turno a 'Tenerife, la isla de los 5 atunes, 5 sentidos': la diversidad de las Medianías, cata de vinos de altura, taller sobre los recursos del mar, almuerzo con los cinco túnidos de Tenerife y, en el tardeo, las sensaciones del atardecer en la isla con gastronomía de Jorge Peñate y Luis Martín (La Terrasse by Jorge Peñate).

El miércoles, 'Tenerife, tu dieta atlántica': el novedoso cacao de Tenerife, la innovación vinícola, el relevo generacional en el mundo del queso y almuerzo 'dieta atlántica' con Juan Carlos Clemente y el nutricionista Luis Barrientos del IES María Pérez Trujillo.

El stand también será escenario de catas de los vinos de Tenerife de la mano de las bodegas Altos de Trevejos, Tajinaste y Loher.

En el Túnel del Vino, anexo al stand, en un diseño con barra y mesas, los profesionales nacionales e internacionales asistentes podrán conocer de primera mano los vinos de Tenerife, con el consejo de los sumilleres y enólogos de los diferentes consejos reguladores.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, la isla volverá a destacar en el auditorio del congreso, donde presentará una ponencia inédita con el océano como 'leit motiv'.

El chef Braulio Simancas (El Silbo Gomero) y su padre, Pepe Simancas, dialogarán y cocinarán la historia y el presente de la gastronomía de barco en Tenerife.

Esta cita será el martes a las 12.40 horas con su ponencia 'Cocina de la mar, de padre a hijo, de la tradición marinera a su expresión contemporánea'.

La isla patrocina también el 'II Foro de Tabernas y Taberneros', con una ponencia-degustación el lunes a las 15.30 horas en la terraza del Kursaal sobre 'Territorio, vino y autenticidad: la identidad de los guachinches tinerfeños', y asimismo, participará en la Gran Cena de Inauguración con dos corners con degustaciones de productos de la isla.

El potente desembarco de Tenerife en el congreso se completará con una Gran Cata profesional de vinos volcánicos de la isla.

'La esencia del volcán', en un encuentro con Jonatan García, Javier Gómez y Borja Pérez, el lunes a las 16.30 horas en la Sala 10 y por primera vez, con un espectacular ronqueo o despiece manual de los cinco túnidos que transcurren por las costas de Tenerife, a las 18.00 horas del martes en la Sala de Actividades.