Tenerife pide otorgar a conductores de transporte público la condición de autoridad administrativa frente agresiones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que otorgue a los conductores de transporte público la consideración de autoridad administrativa durante el desempeño de sus funciones, una iniciativa que busca hacer frente a las agresiones y conductas inadecuadas que sufren, en ocasiones, estos profesionales.

Este reconocimiento, defiende la corporación insular en una nota, busca "simplificar" el procedimiento de denuncia y dotar al testimonio del conductor de presunción de veracidad.

En paralelo, desde el Cabildo tinerfeño se impulsará un acuerdo marco que permita a TITSA, Transportes Interurbanos de Tenerife, personarse como acusación particular en caso de agresión a su personal.

Además, la corporación insular lanzará próximamente una campaña informativa para dar a conocer las nuevas sanciones incluidas en la modificación de la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias en caso de agresión al personal del transporte público, así como por conductas inadecuadas durante el trayecto.

La campaña informativa será visible en las pantallas de las guaguas de TITSA y también se difundirá a través de medios de comunicación tradicionales, diarios digitales y redes sociales.

Una vez finalizada, comenzarán a aplicarse las nuevas sanciones fijadas por ley.

OTRAS MEDIDAS PACTADAS

Estas iniciativas se enmarcan en el pacto con representantes de trabajadores de TITSA de cara a un un nuevo paquete de medidas para reforzar la seguridad de los más de 1.500 conductores de guaguas en la isla.

La corporación insular ha presentado, asimismo, su propuesta de actuaciones este jueves, durante una reunión presidida por la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, en la que han estado presentes USO, MSK y UGT, así como representantes de la empresa TITSA.

Entre las medidas que se pondrán en marcha, destaca la instalación de mamparas protectoras junto al asiento del personal conductor frente agresiones o actitudes que pongan en riesgo su seguridad y la del pasaje.

Los paneles se instalarán en toda la red de guaguas de forma progresiva y en su diseño se tendrá en cuenta tanto las dimensiones como las características de cada vehículo, garantizando el confort del conductor.