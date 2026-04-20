Tenerife se prepara para el Papa: cortes en la TF-5, carriles de acceso a hospitales, clases suspendidas y teletrabajo

April 13, 2026, Fiumicino, Rome, ITALY: Fiumicino International Airport. Pope Leo XIV departs for Africa. Fiumicino, Italy 13 April 2026,Image: 1090628981, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Richar - Richard De Luca / Zuma Press / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha apelado este lunes a preparar a Tenerife ante el "gran reto" que supone la visita del Papa León XIV a la isla el próximo 12 de junio donde celebrará una misa multitudinaria a mediodía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y prevé reunirse con migrantes en La Laguna, bien sea en el casco del municipio o en el propio campamento de Las Raíces.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión para abordar el dispositivo de seguridad y movilidad ha comentado que no es una visita de un jefe de Estado "al uso" por lo que habrá "molestias" para los ciudadanos, si bien ha insistido en trabajar en la toma de decisiones para que sea un "día magnífico" para la isla.

En ese sentido ha vuelto a reiterar su propuesta al Gobierno de Canarias de que suspenda las clases --o las derive a modalidad online-- para facilitar la movilidad y promueva el teletrabajo en la administración, que hace extensible al resto de instituciones públicas y empresas privadas que puedan ponerlo en marcha.

Ha pedido también "paciencia" a los ciudadanos porque habrá cortes de tráfico, especialmente en la TF-5 para facilitar el desplazamiento de la comitiva del Papa desde La Laguna a Santa Cruz de Tenerife, por lo que ha pedido a dirigentes y ciudadanos ser "responsables" con la toma de decisiones.

"Ese día es un día que pasará la historia de Tenerife y lo que tenemos que hacer es lo que sea para que haya una repercusión mínima en la sociedad tinerfeña", ha comentado, subrayando que se debe generalizar el uso del transporte público, tanto la guagua como el tranvía. "La peor de las noticias es que hubiera un uso excesivo del vehículo privado", ha agregado.

Pestana ha incidido en que la petición de disminuir la movilidad en la isla ese día es una petición "unánime" de todos los participantes en la organización de la visita y ha planteado, incluso, que se facilite que los trabajadores puedan pedir días de asuntos propios, entre otras cosas porque el viernes un día de "colapso" habitual en la TF-5.

El delegado ha indicado igualmente que se trabaja en crear carriles específicos de acceso directo a los hospitales en caso de emergencias e incluso reforzar el servicio de helicópteros para afrontar alguna eventualidad si los cortes de tráfico se prolongan.

LEÓN XIV DUERME EN GRAN CANARIA

Igualmente ha detallado que se maneja adelantar la apertura del aeropuerto para facilitar la llegada de viajeros y se va a fijar un protocolo alternativo en caso de que el Papa no pudiera aterrizar en Tenerife Norte por niebla y fuera desviado a Tenerife Sur, dado que pasará la noche del 11 de junio en Gran Canaria.

Sobre la coincidencia de la misa con el 'Tenerife Music Festival', que tiene en agenda conciertos para el mismo 12 de junio en el puerto capitalino, Pestana ha afirmado que no habrá problemas para coordinar la seguridad pero entiende que sí pueda haber colas y retrasos derivados de la movilidad.

"Vamos a depender de próximas reuniones y ya se trasladará lo que se decida. También el propio organizador del evento tiene que tomar sus propias decisiones", ha comentado.

Una delegación del Vaticano viaja la próxima semana al archipiélago para ultimar la agenda y todo el dispositivo de seguridad y movilidad en el que la Delegación de Gobierno va a movilizar a los algo más de 4.200 agentes de Policía Nacional que hay en las islas más otros 1.200 que llegarán de refuerzo desde la Península.

El vicario general del Obispado de Tenerife, Antonio Pérez, ha destacado el "cariño" y "trabajo intenso" que realizan tanto los ciudadanos como las instituciones ante una "visita histórica" y que supone un "desafío muy importante".

Ha comentado que la misa ante 50.000 personas en el puerto está "cerrada" mientras que aún queda por perfilar el encuentro con personas migrantes en La Laguna dado que el viaje de León XIV tiene esa "connotación especial" de conocer como se realiza la acogida de personas migrantes en Canarias.

"En otras sedes, Barcelona o Madrid, tendrán otros acentos, aquí desde el comienzo, este acento es el eje, no el exclusivo, pero sí importante en esta visita a Canarias", ha señalado.