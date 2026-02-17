Tenerife registra su octavo 'enjambre' de eventos híbridos desde 2016, sin riesgo de erupción

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ, CEDIDA POR CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado a última hora de la tarde de este lunes, 16 de febrero, un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife compuesto por más de 300 eventos de muy baja amplitud.

Se trata del octavo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016 y episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio de 2022, el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024, el 7 de agosto de 2025 y el 12 de febrero de 2026.

Según ha informado Involcan, como en ocasiones anteriores, se mantiene que la "hipótesis más probable" es que estos 'enjambres' estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

También ha indicado que este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO2 en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del Teide.

Aquí, ha hecho especial hincapié en que este episodio "no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo", si bien precisa que "el mayor ruido volcánico" que se registra en Tenerife desde finales de 2016 "no tiene evidencias de estar remitiendo".