Tenerife revalida su "liderazgo" en actividad económica en el segundo trimetre pese a "déficits" sin resolver

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha valorado este jueves que la isla se consolide de nuevo como "líder" en el archipiélago, tanto en actividad económica como en mercado de trabajo, en referencia a los datos de su segundo trimestre, si bien ha matizado los "déficits estructurales" a los que se tiene que poner solución, entre ellos el "riesgo real" del suministro energético en Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica de Tenerife perteneciente al segundo trimestre de 2025, donde, junto al consejero de Industria, Manuel Fernández, y la directora de la entidad cameral, Lola Pérez, se han resaltado los "datos francamente positivos" que recibe la isla, "donde economía se mantuvo robusta, pese a la habitual leve caída del turismo respecto al primer trimestre".

Pérez ha resumido que "Tenerife va y ha ido bien en el segundo trimestre, mejorando respecto a las cifras de hace un año". En ese sentido, ha dicho, la actividad turística es lo que está sirviendo "de locomotora fundamental", aunque todos los sectores tienen un arrastre positivo, y es lo que por tanto está generando esa dinamización de la isla.

De este modo, Tenerife se consolida con la isla con mejores resultados del archipiélago, donde el turismo nacional e internacional creció, con un total de 3.738.343 turistas al cierre del primer semestre del año, un 2,9% que el año anterior.

A ello se suma que la confianza empresarial aumentó un 0,9%, a diferencia de lo que ocurrió a nivel regional, donde descendió un 2,1%.

Respecto a las cifras de empleo, el número de ocupados creció un 1,3% en el primer trimestre y un 4,6% en el interanual, con cifra récord de trabajadores (443.450 trabajadores, el 43% de los empleos de Canarias). Así, la tasa de paro se situó en el 11,04%, la más baja desde 2007 y mejor que la media regional, que alcanzó un 13,33%.

Sin embargo, a pesar de que el comercio demostró continuar "su fortaleza", con un crecimiento del 1,8% en empleos registrados, continuó descensiendo el número de empresas en el trimestre, y en términos anuales. Al finalizar junio se contabilizaron 6.330 comercios inscritos en la Seguridad Social, un 1,3% menos que hace un año.

Según las previsiones de la Cámara, las perspectivas para los próximos meses son positivas, lo que anticiparía un cierre de año "favorable" para la isla de Tenerife.

El consejero insular, Manuel Fernández, ha incidido en el valor que tiene que Tenerife tenga la mayor "población activa y ocupada", lo que supone un ejemplo "claro" de que la isla "va bien". Respecto a las perspectivas económicas, que a priori son optimistas, ha advertido de las posibles consecuencias del modelo de financiación autonómica que se debate a nivel nacional, con pérdidas en la financiación de políticas esenciales.

DÉFICITS ESTRUCTURALES

"Hemos tenido un segundo trimestre con datos francamente positivos. En cualquier caso hay dos indicadores que vemos que hay que esperar en el tiempo a ver si se consolida la tendencia negativa que presentan --el retroceso de matriculaciones de turismos y la disminución del volumen de mercancias transportadas por mar--. Aún así, Tenerife se vuelve a consolidar como líder en Canarias, tanto en actividad económica y en mercado de trabajo", ha señalado ante los medios el presidente cameral, Santiago Sesé.

Sin embargo, a pesar de las buenas cifras y del "potencial" de la isla, Sesé ha instalado su reflexión también en los "déficits estructurales" de la isla, como la energía: "Necesitamos un modelo moderno y limpio, garantista, y se están desaprovechando oportunidades, como la que dan los fondos Next Generation", ha advertido.

De este modo, ha apelado al "riesgo real" de suministro de energía en las islas, que ya han experimentado ceros energéticos y donde "está perfectamente clara la situación de vulnerabilidad", no solo en la producción energética sino también en su transporte.

A ello, Sesé ha añadido que no se podrá consentir tampoco que en las islas se siga "quemando fueloil a todo pasto" en sus centrales eléctricas, cuando se es "una de las que más contamina de toda España". "Va pasando el tiempo y, al final, no tenemos una energía de respaldo en la que podamos buscar soluciones", ha señalado.

Por ello ha defendido que, si bien las energías renovables son la puerta de salida, se use de forma transitoria el gas, para bajar la contaminación y los costos. En ese camino ha valorado el "esfuerzo" del Cabildo tinerfeño por explorar en la energía geotérmica.

SUBIDA DE TASAS AEROPORTUARIAS

El presidente cameral también ha criticado el estado de las instalaciones aeroportuarias en la isla, donde las "infraestructuras no responden a las necesidades de Tenerife, un destino turístico que compite con países". De este modo, ha criticado la falta de iniciativa estatal para ejecutar las inversiones prometidas hasta la fecha.

A esta cuestión ha denunciado, además, la subida de tasas de Aena a Canarias: "¿Cómo se anuncian estas subidas cuando somos uno de los destinos donde tenemos los aeropuertos de los más rentables de toda la red nacional? ¿Sin haber ejecutado las invesiones prometidas, encima, nos suben las tasas?", ha reclamado.