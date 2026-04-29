Tenerife sumará 18 plazas sociosanitarias tras dar luz verde a una inyección de 1,4 millones de fondos europeos

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, en rueda de prensa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Gobierno del Cabildo ha dado luz verde hoy a la adenda de modificación del convenio suscrito a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, que inyectará más de 1,4 millones de euros adicionales de fondos europeos para plazas sociosanitarias en la isla, alcanzando en total más de 16 millones de inversión.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa de consejo de gobierno el consejero José Carlos Acha, acompañado de la presidenta insular, Rosa Dávila, en donde se ha detallado que el incremento presupuestario prevé, asimismo, tener un impacto directo en la capacidad asistencial de la isla, aumentando en 18 el número de plazas sociosanitarias.

De este modo, la isla de Tenerife pasará de las 181 plazas residenciales y de día iniciales --estipuladas en el convenio firmado en 2024 para proyectos sociales con el Gobierno de Canarias-- a 199 plazas. Junto a esta ampliación también se sumarán hasta 14 aciones de modernización y ampliación de centros de la red.

ASUNTOS DE CONSEJO

El consejo de gobierno también ha dado cuenta de la finalización de las obras constructivas del puente de madera de la pista forestal de Caño Chingue, vía forestal en el municipio de Santa Juan de la Rambla. La actuación ha necesitado de un presupuesto de 324.000 euros y viene a garantizar un paso seguro para los servicios de extinción de incendios forestales y de emergencias a enclaves de la Corona Forestal.

En Acción Social, el Cabildo ha dado luz verde a una modificación presupuestaria destinada a potenciar los servicios de la Oficina Insular del Mayor en Tenerife. En concreto, se trata de un incremento de 500.000 euros, elevando el presupuesto total del proyecto para este año a 1.945.055,72 euros.

Esta inyección económica respondería a la alta demanda y al intenso ritmo de ejecución de la Oficina, y persigue "garantizar la cobertura económica de este servicio esencial", gestionado por Sinpromi.

En Deportes, el Consejo ha aprobado las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar el desplazamiento de clubes deportivos, federaciones y deportistas individuales que han participado en competiciones oficiales nacionales o internacionales fuera de la isla entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.

El Consejo de Gobierno también ha dado cuenta de la finalización de obras de transformación de la antigua Planta de Transferencia de La Guancha en un moderno Centro Logístico (CL) "más sostenible y funcional".

Se trata de actuaciones que han contado para su ejecución con una ficha financiera de 1.005.156 euros, una inversión que habría permitido adecuar sus servicios a las necesidades de la gestión de los residuos a través de una infraestructura que se encarga, tras su recepción, del tratamiento de los residuos domésticos de los municipios de La Guancha, Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico y San Juan de la Rambla.

Según ha concretado la presidenta insular, estas actuación reducirán entre un 60 y un 80% el traslado de residuos desde el norte de la isla al Complejo Ambiental insular.