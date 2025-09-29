El tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos estará adjudicado antes de final de año

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este lunes que el proyecto del tercer carril de la TF-5 en sentido descendente que conectará Guamasa con el aeropuerto de Los Rodeos saldrá a licitación en unas semanas y estará adjudicado antes de que finalice el año.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha detallado que esta obra está incluida en la adenda del convenio de carreteras suscrito con el Estado hasta 2030 y cuenta con un presupuesto de más de 66 millones de euros.

Ha valorado el trabajo de su departamento con un proyecto que se quedó "en un cajón" durante la pasada legislatura y que se ha impulsado en este nuevo periodo, con declaración de impacto ambiental ya aprobada.

El tercer carril de la TF-5 permitirá aliviar la congestión en uno de los tramos más transitados de la isla, mejorando la seguridad vial y la fluidez del tráfico, especialmente en sentido Santa Cruz de Tenerife, donde se ampliará la capacidad de la vía.

La obra también incorpora estrictos controles de calidad y medidas ambientales para minimizar el impacto durante su ejecución y garantizar la sostenibilidad del entorno e incluye la remodelación de dos enlaces y la construcción de uno nuevo en el aeropuerto.

Gracias a la adenda del convenio se consolida la ejecución de obras en todas las islas, a culminación de los proyectos ya adjudicados y se prepara la licitación de las actuaciones restantes antes de final de año.

Además, se elimina la cláusula que impedía la firma de nuevas adendas, reforzando la planificación a medio y largo plazo y sentando las bases para el próximo Convenio Canarias-Estado.

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos por un total de 73,3 millones de euros, superando el 43% de ejecución y manteniendo comprometido más del 73% del presupuesto total del convenio.